也门胡塞武装组织于7月10日宣布，他们在一次“高质量军事行动”中使用弹道导弹袭击了特拉维夫的本·古里安机场。以色列军方发言人阿维哈伊·阿德雷证实，该事件引发了该国部分地区的空袭警报。

胡塞武装发言人叶海亚·萨里声称，导弹击中了目标，导致“超过300个城镇和城市响起空袭警报，数百万犹太复国主义者（以色列人）奔向避难所，并使机场的航空交通中断。”

他补充道：“在依靠真主的基础上，（武装部队）正在扩大对被占领的巴勒斯坦的军事和战略目标的导弹打击，同时继续实施海上封锁。这些行动将持续进行，直到对加沙的侵略停止并解除封锁。”

然而，与之前类似事件一样，以色列军方否认了这一说法，表示导弹已被拦截。

胡塞武装在今年5月曾表示，他们将通过反复袭击以色列的机场，实施对以色列的“全面”空中封锁。

自以色列军方在3月恢复对加沙的攻击、结束两个月的脆弱停火以来，胡塞武装加大了对以色列的导弹和无人机袭击力度，同时还攻击了航运线路。

7月9日，他们击沉了希腊散货船“永恒C号”，并表示部分船员仍下落不明。这是本周第二艘被击沉的希腊船只。海事安全消息人士认为，该组织扣押了船上的六名船员。

自2023年11月以来，该组织还在红海、亚丁湾和阿拉伯海针对商业航运发动袭击，以支持加沙的巴勒斯坦人。在以色列的猛烈攻击下，加沙已有近57700人丧生。