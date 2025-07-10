国际
3分钟阅读
军方发言人：胡塞武装袭击以色列本·古里安机场
该组织表示，他们发射了弹道导弹，作为他们所称的“日益加剧的空中封锁”行动的一部分。
军方发言人：胡塞武装袭击以色列本·古里安机场
Israeli police officers investigate a crater at the site of a missile attack, launched from Yemen, near Ben Gurion Airport on May 4, 2025. / Reuters
2025年7月10日

也门胡塞武装组织于7月10日宣布，他们在一次“高质量军事行动”中使用弹道导弹袭击了特拉维夫的本·古里安机场。以色列军方发言人阿维哈伊·阿德雷证实，该事件引发了该国部分地区的空袭警报。

胡塞武装发言人叶海亚·萨里声称，导弹击中了目标，导致“超过300个城镇和城市响起空袭警报，数百万犹太复国主义者（以色列人）奔向避难所，并使机场的航空交通中断。”

他补充道：“在依靠真主的基础上，（武装部队）正在扩大对被占领的巴勒斯坦的军事和战略目标的导弹打击，同时继续实施海上封锁。这些行动将持续进行，直到对加沙的侵略停止并解除封锁。”

然而，与之前类似事件一样，以色列军方否认了这一说法，表示导弹已被拦截。

胡塞武装在今年5月曾表示，他们将通过反复袭击以色列的机场，实施对以色列的“全面”空中封锁。

自以色列军方在3月恢复对加沙的攻击、结束两个月的脆弱停火以来，胡塞武装加大了对以色列的导弹和无人机袭击力度，同时还攻击了航运线路。

7月9日，他们击沉了希腊散货船“永恒C号”，并表示部分船员仍下落不明。这是本周第二艘被击沉的希腊船只。海事安全消息人士认为，该组织扣押了船上的六名船员。

自2023年11月以来，该组织还在红海、亚丁湾和阿拉伯海针对商业航运发动袭击，以支持加沙的巴勒斯坦人。在以色列的猛烈攻击下，加沙已有近57700人丧生。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us