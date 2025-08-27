2025年8月27日
中国外交部拒绝参与美国和俄罗斯之间关于减少核弹头的谈判。
中国外交部周三在一份声明中表示，“要求中国加入美俄核裁军谈判既不合理也不现实。”
北京的这一声明明确拒绝了美国总统唐纳德·特朗普关于建议中国参与美国与俄罗斯的无核化谈判的言论。
中国外交部发言人郭嘉坤表示，“中国和美国的核力量完全不在同一水平，两国的战略安全环境和核政策也完全不同。”
特朗普周一表示，他希望与俄罗斯和中国开启无核化谈判，这一议题他此前曾提出，同时他也希望重启与朝鲜的外交谈判。
特朗普表示，“我认为无核化是一个非常大的目标，但俄罗斯愿意参与，我认为中国也会愿意参与。我们不能让核武器扩散，我们必须阻止核武器。它的威力太大了。”
‘五年内中国将赶上美国’
特朗普表示，他已向俄罗斯总统普京提出了无核化问题，但未透露两人会谈的具体细节。
特朗普说，“中国目前远远落后，但五年内他们会赶上我们。我们希望实现无核化。这种力量太过强大，我们也谈到了这一点。”
最新发布的研究显示，中国正在以比其他任何国家更快的速度增加其核武库。
根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的一份报告，中国目前至少拥有600枚核弹头。而根据美国能源部2023年的数据，美国拥有3748枚核弹头。
特朗普早在2月份首次提出了推进核武器控制努力的意图，表示他希望与普京和中国国家主席习近平开始讨论限制各自核武库的问题。
对核武器控制的重新关注正值《新削减战略武器条约》（New START）即将于2026年2月5日到期之际。
该条约于2010年签署，是美俄之间最后一个仍然有效的核武器协议，限制双方可以部署的战略弹头和运载系统的数量。