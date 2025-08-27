中国外交部拒绝参与美国和俄罗斯之间关于减少核弹头的谈判。

中国外交部周三在一份声明中表示，“要求中国加入美俄核裁军谈判既不合理也不现实。”

北京的这一声明明确拒绝了美国总统唐纳德·特朗普关于建议中国参与美国与俄罗斯的无核化谈判的言论。

中国外交部发言人郭嘉坤表示，“中国和美国的核力量完全不在同一水平，两国的战略安全环境和核政策也完全不同。”

特朗普周一表示，他希望与俄罗斯和中国开启无核化谈判，这一议题他此前曾提出，同时他也希望重启与朝鲜的外交谈判。

特朗普表示，“我认为无核化是一个非常大的目标，但俄罗斯愿意参与，我认为中国也会愿意参与。我们不能让核武器扩散，我们必须阻止核武器。它的威力太大了。”

‘五年内中国将赶上美国’