世界上最大的内陆水体——里海正处于危险之中。这片古老的海洋几个世纪以来一直孕育着生命、贸易和充满活力的生态系统，如今却正在消失。横跨哈萨克斯坦、俄罗斯、土库曼斯坦、阿塞拜疆和伊朗五个国家的里海，近年来水位已下降了近半米。专家警告说，这不仅仅是季节性变化；这也是一场威胁到整个地区未来的危机。



伊朗水资源研究中心主任穆罕默德·雷扎·卡维安普尔证实了这一令人担忧的趋势。仅在过去一年中，水位就下降了25厘米，而预测表明情况只会变得更糟。原因是什么？全球变暖。

里海已经蒸发了超过1900亿立方米的水。而这不仅仅影响到水——它正在重塑陆地本身。沿着伊朗海岸线，随着水退去，土地正在下沉——在一些地区下沉幅度达到9厘米。

里海曾经肥沃的海岸正在变成贫瘠的荒地。在伊朗的马赞德兰省，已经形成了150万平方米的干旱地带。曾经郁郁葱葱、繁荣昌盛的土地如今正在干涸。包括内政部长艾哈迈德·瓦希迪在内的伊朗官员警告说，如果这种趋势持续下去，里海可能在几十年内干涸。这个存在了数千年的水体可能在我们的有生之年消失。

伊朗的水危机并未止步于此。乌尔米耶湖曾是中东最大的湖泊，如今却讲述着一个关于环境忽视的悲惨故事。卫星图像显示，这里的水只剩下4%。曾经充满生机的生态系统如今正迅速变成一片死寂的盐碱地。专家预测最坏的情况还在后面。随着湖泊萎缩，新暴露的土地变成了尘土飞扬的荒地。预计干涸的湖泊将引发毁灭性的盐尘暴，威胁着环境和附近的社区。

随着里海的萎缩，我们可能会看到它步乌尔米耶湖的后尘。伊朗高级官员阿里·拜托拉希指责俄罗斯。沃尔加河提供了里海84%的水量，这条河被俄罗斯的大坝、农业和工业项目过度开发。这对里海产生了严重影响，哈萨克斯坦等国也感受到了压力。港口城市阿克套甚至因水位下降宣布进入紧急状态。

如果俄罗斯的水资源管理政策不改变，里海可能在未来20年内失去一半的宽度。在哈萨克斯坦和土库曼斯坦出现的沙尘暴将会恶化并影响数百万人。但这不仅仅是一场环境灾难——随着重要水道干涸，土库曼斯坦的土库曼巴希和哈萨克斯坦的阿克套等里海港口周围建立的经济体面临崩溃的风险。

那么，能做些什么来阻止这一切呢？2003年，里海周边的五个国家签署了《德黑兰公约》以保护这个脆弱的生态系统。但如今，随着指责四起以及行动有限，里海的未来仍不确定。环境专家们一致认为——这不仅仅是指责某一个国家的问题。伊朗自身的水资源管理不善，加上全球气候危机，都在将里海推向悬崖边缘方面发挥了作用。大坝、水资源的过度使用和降雨量的减少都是危机的一部分。

现实很明确：如果里海继续干涸，其连锁反应将远远超出环境范畴。整个经济体可能崩溃。重要的贸易路线可能消失，也许最为悲惨的是，这个生态系统——独特野生动物和丰富生物多样性的家园——将遭受不可逆转的破坏。

里海不仅是个水体。它也是一条生命线。对于依赖它的数百万人来说，对于整个地区的未来来说，不能让它消失。

本期节目就播送到此。感谢收听，下次再见时，请节约用水！这个播客是阿塔·沙希特为TRT World世界频道撰写的一篇专栏文章的改编版。



