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特朗普宣布对日本、韩国等14个国家征收新关税
美国总统唐纳德·特朗普表示，作为纠正贸易失衡的更广泛努力的一部分，自 8 月 1 日起将对部分国家征收 25% 的关税，部分国家的关税税率将更高。
特朗普宣布对日本、韩国等14个国家征收新关税
The White House said these new country-specific tariffs will not stack on top of existing sectoral tariffs. / Reuters
2025年7月8日

美国总统唐纳德·特朗普宣布对包括日本和韩国在内的14个国家的商品征收大规模新关税，此举加剧了他所称的旨在恢复美国贸易关系平衡的全球贸易攻势。

新措施包括对来自日本和韩国的商品征收25%的关税，计划于8月1日生效。

特朗普向日本首相石破茂和韩国总统李在明致信表示：“我们的关系遗憾地远未达到互惠。”

他敦促两国将制造业迁至美国以避免新关税，并警告称，若采取报复性关税措施，美国将实施更高的惩罚性关税。

特朗普在信中写道，“如果你们决定提高关税，那么无论提高多少，我们都会在25%的基础上加上相应的比例。”

白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特证实，总统将签署行政命令，将原定于7月9日实施关税的最后期限推迟至8月1日。

她表示，超过12个国家正在接收官方通知。

莱维特说道，“政府、总统及其贸易团队希望为美国人民和工人争取最好的协议。”

除了日本和韩国，特朗普还宣布对以下国家征收新关税：

马来西亚、哈萨克斯坦、突尼斯——25%

南非、波黑——30%

印度尼西亚——32%

塞尔维亚、孟加拉国——35%

柬埔寨、泰国——36%

老挝、缅甸——40%

白宫表示，这些针对特定国家的新关税不会叠加到现有的行业关税上，例如对外国汽车征收的25%关税。

特朗普表示，这些关税旨在应对持续的贸易逆差和限制美国出口的外国政策。

他在信中写道，“这些关税可能会根据我们与贵国的关系上下调整。美国永远不会让你失望。”

经济影响

美国总统宣布关税后，市场大幅下跌。

道琼斯工业平均指数下跌422点，跌幅为0.94%；标准普尔500指数下跌0.79%；纳斯达克综合指数下跌0.92%，创下近三周以来的最差表现。

在美国出口量较大的日本汽车制造商股价大幅下跌。

丰田下跌4%，日产下跌7.16%，本田下跌3.86%。

经济学家警告称，新关税可能导致美国消费者价格上涨，尤其是汽车、电子产品和机械等从韩国和日本进口的主要商品。

根据美国商务部数据，仅日本和韩国就占去年特朗普名单上前七个国家进口商品总额3510亿美元中的2800亿美元。

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