土耳其
埃尔多安与马克龙讨论加沙局势及俄乌和平进程
土耳其总统埃尔多安强调, 安卡拉正在努力确保在加沙面临重大人道主义悲剧的情况下实现停火。
土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安与法国总统讨论俄乌和平进程。 / Reuters
2025年8月21日

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安与法国总统埃马纽埃尔·马克龙就俄乌和平进程以及加沙的最新局势进行了讨论。

根据土耳其通讯局在土耳其社交媒体平台NSosyal上的声明，这次电话会谈是应法方要求于周四进行的。两国领导人讨论了“土耳其与法国的双边关系、俄乌和平进程、加沙的最新局势，以及一系列地区和全球问题”。

埃尔多安向马克龙表示，土耳其正在通过公正的和平努力结束俄乌战争，并指出安卡拉密切关注在阿拉斯加和华盛顿特区进行的相关接触。他还强调，“土耳其随时准备为乌克兰和俄罗斯之间的和平谈判提供平台。”

在加沙问题上，埃尔多安指出，面对“重大人道主义悲剧”，土耳其正在努力促成停火，并强调“以色列在推进其占领计划方面的不断升级必须得到遏制”。

两位领导人同意在9月于纽约举行的联合国大会期间进一步详细讨论这些问题。

声明还补充道：“埃尔多安还强调，土耳其非常重视与法国发展合作，并表示土耳其将继续在包括国防工业在内的多个领域采取措施推进双边关系。”

法国感谢土耳其

与此同时，马克龙通过社交平台X表示，两国领导人分享了结束俄罗斯对乌克兰“侵略战争”的目标，并强调需要“结束战争以及为基辅提供强有力的安全保障”。他感谢土耳其在“意愿联盟”中的合作。

谈到中东问题，马克龙谴责以色列政府最近决定对加沙发动新的军事攻势并扩大在被占领的约旦河西岸，特别是E1地区的定居点建设。他表示，这些举动“与和平努力背道而驰”，只会导致“永久战争状态”。

马克龙指出，“地区内所有人的和平与安全之路只能通过停火、释放人质、提供人道主义援助以及推动政治解决方案来实现。”

他还提到，法国正与土耳其密切合作，为即将在纽约举行的由法国和沙特阿拉伯共同主持的“两国方案”会议做准备。

