土耳其
土耳其开始修建连接赞格祖尔走廊的战略性铁路
该线路融资28亿美元，目标是每年运送550万名乘客和1500万吨货物。沿线计划修建五条隧道。
铁路将促进赞格祖尔走廊的发展，加强土耳其作为欧亚桥梁的作用。（图：安纳多卢通讯社） / AA
2025年8月21日

土耳其将于周五在该国东部为一项重要铁路项目奠基，该项目将成为南高加索地区计划中的关键运输路线——扎戈苏尔走廊的重要组成部分。

土耳其交通与基础设施部长阿卜杜勒卡迪尔·乌拉尔欧卢周四宣布，全长224公里的卡尔斯-伊格迪尔-阿拉勒克-迪卢居铁路将成为该走廊内的重要连接线，连接阿塞拜疆与其飞地纳希切万。

乌拉尔欧卢指出，这条铁路设计每年可运送550万人次和1500万吨货物，并将包括五条隧道。他补充说，通过土耳其财政和财政部的努力，已获得27.9亿美元的外部融资。

这一消息发布的几天前，美国白宫刚刚举行了一场三方峰会，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫、亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬和美国总统唐纳德·特朗普签署了一份联合声明。

该协议旨在结束亚美尼亚和阿塞拜疆之间持续数十年的冲突，承诺停止敌对行动、实现关系正常化，并重新开放包括赞格祖尔走廊在内的运输路线。

这一计划中的走廊引发了伊朗的不安，伊朗长期以来反对该项目，认为其可能削弱德黑兰对亚美尼亚的影响力。

周一，伊朗总统马苏德·佩泽什基安前往埃里温，与亚美尼亚领导人举行会谈，并讨论了这一运输连接问题。

分析人士认为，这一铁路项目与近期的和平声明相结合，可能会重塑南高加索地区的贸易和运输格局。

