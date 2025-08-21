土耳其将于周五在该国东部为一项重要铁路项目奠基，该项目将成为南高加索地区计划中的关键运输路线——扎戈苏尔走廊的重要组成部分。

土耳其交通与基础设施部长阿卜杜勒卡迪尔·乌拉尔欧卢周四宣布，全长224公里的卡尔斯-伊格迪尔-阿拉勒克-迪卢居铁路将成为该走廊内的重要连接线，连接阿塞拜疆与其飞地纳希切万。

乌拉尔欧卢指出，这条铁路设计每年可运送550万人次和1500万吨货物，并将包括五条隧道。他补充说，通过土耳其财政和财政部的努力，已获得27.9亿美元的外部融资。

这一消息发布的几天前，美国白宫刚刚举行了一场三方峰会，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫、亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬和美国总统唐纳德·特朗普签署了一份联合声明。