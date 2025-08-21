土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安2011年访问索马里，这次访问被索马里一位部长称为改变该国命运的历史性转折点。
索马里港口和海事运输部长阿卜杜勒卡迪尔·穆罕默德·努尔在接受安纳托利亚通讯社采访时表示，埃尔多安于2011年8月的访问发生在索马里自1990年国家结构崩溃以来最困难的时期之一。
努尔提到，埃尔多安与其夫人艾米萘·埃尔多安、子女及多位部长一同访问摩加迪沙的那一天，被索马里人民铭记为难忘的一天。当时索马里正经历其历史上最严重的干旱。
索马里官员表示，这次访问是将索马里从孤立中解救出来并纳入国际社会议程的转折点，同时也将土耳其与索马里的关系提升到了战略层面。
努尔指出，自1990年国家崩溃以来，索马里似乎被世界遗弃，而2011年的干旱更是雪上加霜。
他说：“在那些日子里索马里是一个与世隔绝、没有援助的国家。当埃尔多安总统与其内阁、家人及所有官员抵达索马里时，一个转折点出现了。不仅土耳其人民提供了援助，整个世界的目光也聚焦到了索马里。”
努尔强调，自埃尔多安访问以来，土耳其从未放弃对索马里的支持。他表示：“从那天起，我们每天都在进步。土耳其对索马里重建的贡献是巨大的。”
努尔还提到，土耳其一直支持索马里打击恐怖主义、促进发展以及改善人民福祉。
索马里规划、投资与经济发展部下属的索马里投资促进办公室主任穆罕默德·杜博对埃尔多安的访问发表评论时表示：“2011年的访问是为了提供人道主义援助，而2016年的第二次访问则是一次发展之旅。”
杜博指出，土耳其在索马里的角色已经转向投资和基础设施建设。
摩加迪沙土耳其大使馆的开设、土耳其合作与协调社（TIKA）办公室的成立，以及土耳其学校和医院的建立，都使两国关系更加制度化。
如今索马里已成为土耳其非洲扩展的象征。土耳其企业在索马里的基础设施和日常生活中扮演着重要角色，两国还在能源、渔业甚至太空领域探索新的合作机会。