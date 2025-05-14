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美国和中国暂停贸易战,关税削减协议生效
市场在美中达成贸易休战、减免关税、缓解即时担忧后呈现出喜忧参半的反应。
美国和中国暂停贸易战,关税削减协议生效
Temporary pause in US-China trade war has begun. / AP
2025年5月14日

周三，美国与中国之间削减大部分关税的贸易协议正式生效，这标志着一场激烈的贸易战暂时停火。这场贸易战曾扰乱全球市场和国际供应链。

本周，华盛顿和北京在日内瓦的周末会谈中达成协议，同意大幅降低高额关税。

美国总统唐纳德·特朗普周二在接受福克斯新闻采访时表示，华盛顿已经制定了一项“非常非常强有力”的与中国的贸易协议蓝图，这将使中国经济向美国企业“开放”。

特朗普在前往海湾地区访问的空军一号上对美国媒体说道，“我们已经达成了一项非常非常强有力的协议框架。但这项协议中最令人兴奋的部分……就是中国向美国企业的开放”。

他说道，“我认为这对我们和中国来说可能是最令人兴奋的事情之一，我们正在努力让中国开放市场”，但未透露更多细节。

亚洲股市普遍上涨，谨慎乐观

周三，由于美国和中国同意在贸易战中暂停90天，区域市场传递出谨慎的乐观情绪，亚洲股市普遍上涨。

日本日经225指数下跌0.8%，收于37,874.59点。澳大利亚S&P/ASX 200指数微跌0.1%，至8,260.40点。

韩国Kospi指数上涨1.1%，至2,635.86点。香港恒生指数上涨1.1%，至23,367.57点，而上证综合指数微涨0.1%，至3,377.75点。

全球企业和投资者对美中贸易休战表示谨慎的乐观，因为对休战能持续多久以及未来几个月关税走向的不确定性仍然存在。

惠誉评级首席经济学家布莱恩·科尔顿表示，“如果没有一项持久的协议，关税水平将如何变化以及已实施关税的影响将继续是我们宏观经济预测的关键因素”。

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