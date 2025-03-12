巴勒斯坦驻叙利亚大使萨米尔·里法伊透露，从2000年至2024年间，有1784名巴勒斯坦人在巴沙尔·阿萨德政权的监狱中失踪。

里法伊在驻大马士革的巴勒斯坦大使馆接受安纳托利亚通讯社采访时表示，这些数字是经过记录的，但可能低于实际情况，因为还有许多未被报告的案例。

记录失踪者

里法伊展示了一份纸质文件，里面列出了失踪者的姓名、被捕日期以及拘留地点。其中包括2013年在大马士革马什鲁·杜马尔地区被捕的马吉德·穆罕默德·舒梅尔，以及2014年在叙利亚南部德拉被拘留的瓦西姆·马哈茂德·巴德兰。

他还提到两位他个人认识的巴勒斯坦医生，阿拉·尤素夫和哈伊尔·哈米德，他们分别在2013年至2014年间于大马士革被捕。

里法伊表示，仅在2013年，就记录了大约500起在阿萨德监狱中的强迫失踪案件，随后几年这一数字持续上升。

当被问及官方为解决这些失踪案件所做的努力时，他指出，大使馆多次联系阿萨德政府，但未得到明确答复，官员们总是将责任推给他人以逃避问责。

国际报告显示，在臭名昭著的塞德纳亚监狱中，数千名被拘留者遭到秘密处决。报告中称，从2011年至2015年，阿萨德政权每周以50人的速度进行法外处决。

阿萨德政府使用一切可能的手段镇压2011年要求和平政治过渡的抗议活动，最终引发了一场毁灭性的内战。

巴勒斯坦的努力

曾在阿萨德监狱中被关押六年（1985-1991年）的里法伊表示，巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯曾多次派遣代表团前往大马士革，讨论有关巴勒斯坦难民、被拘留者、人道主义援助和医疗保健的问题。

他说：“然而，这些代表团空手而归，未能获得关于失踪者的任何信息。”

他补充道，在阿萨德政权倒台后，大使馆联系了获释的巴勒斯坦被拘留者，特别是那些曾被关押在塞德纳亚的人，以收集有关失踪同伴的信息，但没有任何发现。

里法伊指出，失踪者不仅包括叙利亚的巴勒斯坦难民，还包括来自被占领的约旦河西岸的个人。他解释说，叙利亚曾被视为“巴勒斯坦战士的避风港”，但许多人却在神秘情况下失踪。

在阿萨德政权倒台后，一名来自约旦河西岸北部杰宁的巴勒斯坦囚犯从塞德纳亚获释。

里法伊表示，他自1985年以来一直被监禁。

在未透露其被捕细节的情况下，里法伊确认他是前囚犯巴沙尔·萨利赫，目前在大马士革生活，并从阿巴斯总统那里每月领取津贴，直到安排他返回杰宁的事宜完成。

里法伊还表示，在访问被占领的约旦河西岸期间，许多家庭告诉他，他们的亲属多年前在叙利亚失踪，但阿萨德政权对他们的命运没有给出任何答案。