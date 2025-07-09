美国总统唐纳德·特朗普将于7月9日在白宫午宴上接待五位非洲国家领导人，预计商业和贸易将成为讨论的重点议题之一。

据法新社报道，塞内加尔、利比里亚、几内亚比绍、毛里塔尼亚和加蓬的总统将在白宫的国宴厅会面，讨论贸易、投资和安全等议题。然而，目前关于白宫的具体意图尚未有明确细节披露。

此次会面正值特朗普政府专注于关税和贸易协议之际，同时也在寻求确保关键矿产的稳定供应。然而，这五个国家的矿产资源并不如刚果民主共和国等其他非洲国家那样丰富。

此次聚会距离特朗普政府庆祝美国国际开发署（USAID）正式关闭仅几天时间。政府宣称此举标志着“慈善模式”的终结。

法新社采访的五国官员似乎对白宫的理念有清晰的认识。利比里亚总统约瑟夫·博阿凯接受邀请时表示，希望不再仅仅是“援助接受者”，其新闻秘书库拉·福法纳在周二告诉法新社：“我们的兴趣在于寻找更多的贸易和合作伙伴，他们愿意投资。”

加蓬总统发言人西奥法内·比约格表示，这次会议是一个围绕“经济工业化”展开协同合作的机会。

竞争与安全问题也成为背景议题。近年来，美国的主要对手中国和俄罗斯在该地区取得了重大进展。中国在多个国家进行了大量投资，而俄罗斯则支持由马里、布基纳法索和尼日尔组成的萨赫勒国家联盟（AES）。这些联盟国家与参加午宴的几个国家接壤。

几内亚比绍总统乌马罗·西索科·恩巴洛在启程前往华盛顿前对媒体表示，此次访问对他的国家“非常重要”。他说：“从经济角度来看，这是一个巨大的机会。”他还补充道，希望他的国家也能从美国对其他国家提供的“支持”中受益。

然而，白宫访问并非总是顺利。一些世界领导人在白宫访问期间曾遭遇政治上的“伏击”。例如，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基和南非总统西里尔·拉马福萨就曾经历类似情况。特朗普曾在一次会面中向南非总统展示一段毫无根据的“白人种族灭绝”视频。

不过，目前尚未安排这五位非洲总统在周三的午宴后出现在媒体面前。