杰利亚洛夫表示，此次访问需要付出巨大努力，许多问题阻碍了访问的实现。他补充说，批准两国之间的自由贸易协定可能是此次访问的主要重点。

他补充道：“这项协议对我们商界的很大一部分人来说非常重要，但由于竞争加剧，可能会引起一些人的担忧。然而，这是一个政治决定。泽连斯基总统提议在埃尔多安访问期间批准该协议。这将是一个强有力的象征性姿态。”

土耳其当局尚未对杰利亚洛夫的讲话发表评论。

安卡拉于2022年2月3日批准了其于去年8月与基辅签署的自由贸易协定。

土耳其担任俄罗斯和乌克兰之间的调解人，在冲突爆发后的最初几个月主持了和谈。此外，土耳其还于5月16日、6月2日和7月23日在伊斯坦布尔主持了双方重启的谈判。