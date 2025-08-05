2025年8月5日
乌克兰驻安卡拉大使指出，基辅正在努力安排土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安访问这个饱受战争蹂躏的国家。
乌克兰驻安卡拉大使纳里曼·杰利亚洛夫周一在接受乌克兰通讯社采访时表示，基辅正在积极筹备此次访问。这将是埃尔多安自2022年2月俄乌战争爆发以来的首次访问。
埃尔多安总统上次访问乌克兰是在2022年8月，当时他对乌克兰东部城市利沃夫进行了工作访问。
杰利亚洛夫在递交国书时提到他与埃尔多安的会晤，并表示：“（乌克兰）总统泽连斯基亲自将邀请函交给他，我在上个月初与土耳其总统会晤时也重申了这一邀请。”
经济关系
杰利亚洛夫表示，此次访问需要付出巨大努力，许多问题阻碍了访问的实现。他补充说，批准两国之间的自由贸易协定可能是此次访问的主要重点。
他补充道：“这项协议对我们商界的很大一部分人来说非常重要，但由于竞争加剧，可能会引起一些人的担忧。然而，这是一个政治决定。泽连斯基总统提议在埃尔多安访问期间批准该协议。这将是一个强有力的象征性姿态。”
土耳其当局尚未对杰利亚洛夫的讲话发表评论。
安卡拉于2022年2月3日批准了其于去年8月与基辅签署的自由贸易协定。
土耳其担任俄罗斯和乌克兰之间的调解人，在冲突爆发后的最初几个月主持了和谈。此外，土耳其还于5月16日、6月2日和7月23日在伊斯坦布尔主持了双方重启的谈判。