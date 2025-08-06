1 天前
土耳其国防巨头Aselsan公司周二宣布，在2025年上半年签署了总额达13亿美元的直接和间接出口合同，继续以“坚定的决心”推进其出口导向的增长战略。
2025年上半年，公司收入达到537亿土耳其里拉（约合13.2亿美元），同比增长11.3%。这一增长主要得益于在防空、电光学、雷达、航空电子、电子战、安全和武器系统等领域的持续交付。
在2025年上半年，新签合同总额达28亿美元，同比增长10%；同时，积压订单增长30%，达到160亿美元。
与去年同期相比，实际增长15%，公司运营产生的息税折旧摊销前利润（EBITDA）达到3.197亿美元，利润率为25%。此外，订单交付比（Book-to-Bill Ratio）达到2，超出行业平均水平。
2025年上半年，公司研发支出同比增长42%，达到5.72亿美元；基础设施投资支出增长100%，达到1.04亿美元，较去年同期翻了一番。
Aselsan首席执行官艾哈迈德·阿克约尔（Ahmet Akyol）在评估2025年上半年财务业绩时表示，自公司于2024年启动“Aselsan NEXT”计划以来，已获得强劲的财务动能。
他说道，“我们的第二季度业绩再次证明，我们在2025年上半年保持了这一动能。”
他还说，“我们可以总结出三大成功因素：第一，专注于高科技产品并快速推出新产品；第二，提高效率；第三，本地化努力。”
阿克约尔指出，Aselsan的市值已超过210亿美元，这一发展表明投资者对公司的信心以及对其长期潜力的认可。
他表示，“在今年下半年，我们将继续以同样的决心前进。我们将保持研发和投资，特别是在防空、雷达、智能弹药、制导系统和电光学等关键领域提升批量生产能力。通过我们的出口导向增长战略，我们将开拓新的市场。”