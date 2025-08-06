土耳其国防巨头Aselsan公司周二宣布，在2025年上半年签署了总额达13亿美元的直接和间接出口合同，继续以“坚定的决心”推进其出口导向的增长战略。

2025年上半年，公司收入达到537亿土耳其里拉（约合13.2亿美元），同比增长11.3%。这一增长主要得益于在防空、电光学、雷达、航空电子、电子战、安全和武器系统等领域的持续交付。

在2025年上半年，新签合同总额达28亿美元，同比增长10%；同时，积压订单增长30%，达到160亿美元。

与去年同期相比，实际增长15%，公司运营产生的息税折旧摊销前利润（EBITDA）达到3.197亿美元，利润率为25%。此外，订单交付比（Book-to-Bill Ratio）达到2，超出行业平均水平。

2025年上半年，公司研发支出同比增长42%，达到5.72亿美元；基础设施投资支出增长100%，达到1.04亿美元，较去年同期翻了一番。