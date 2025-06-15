据以色列媒体报道，周日清晨，伊朗导弹袭击了以色列中部和北部多个地点，造成至少8人死亡，208人受伤。这是敌对行动升级以来最致命的交火之一。

以色列第12频道报道称，在最新一轮袭击中，大约50枚火箭弹射向以色列中部，导弹落在特拉维夫以南的巴特亚姆和雷霍沃特地区。这些地区有4人死亡，195人受伤，其中5人伤势严重。此外，该频道还报道，一枚导弹击中巴特亚姆的一栋住宅楼后，大约35人失踪。

以色列公共广播公司Kan表示，雷霍沃特的魏茨曼科学研究所——一所著名的研究型大学——在袭击中严重受损。

《Maariv》报纸称，以色列中部至少有六个地点直接遭到袭击。

在以色列北部，伊朗导弹袭击了包括海法地区的塔姆拉和克里约特在内的多个地点，造成4人死亡，13人受伤。据第12频道报道，这些地区的多栋建筑和街道遭受“严重破坏”。

以色列军方表示，他们在南部港口城市埃拉特附近拦截了两架无人机，并继续应对从伊朗发射的来袭导弹。同时，军方确认正在对德黑兰的军事目标进行报复性打击。

此次冲突的升级源于周五早些时候以色列的一次重大袭击，该袭击针对伊朗的核设施和导弹基础设施，据报道造成多名高级指挥官、科学家和平民死亡。作为回应，伊朗向多个以色列城市发射了弹道导弹。

局势仍在不断发展，人们对更大范围地区冲突的担忧日益加剧。