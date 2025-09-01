土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安周一在中国天津举行的第25届上海合作组织（上合组织）国家元首理事会峰会期间，与阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫举行了会谈，彰显了安卡拉在这一高层聚会上积极的外交活动。
根据土耳其通信局在土耳其社交媒体平台NSosyal上发布的声明，两国领导人在天津的上合组织峰会上讨论了双边关系以及地区和全球问题。
埃尔多安对亚美尼亚与阿塞拜疆和平进程的进展表示满意，并表示土耳其将继续为这一进程作出贡献。他强调，土耳其和阿塞拜疆在未来一段时期内协调区域发展计划的重要性。他还表示，两国将继续在能源和交通等多个领域采取措施深化合作。
此次会谈在埃尔多安下榻的酒店举行，土耳其外长哈坎·菲丹和阿塞拜疆外长杰伊洪·巴伊拉莫夫也出席了会议。
讨论南高加索地区和平
此外，埃尔多安还在峰会期间与亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬举行了会晤。这次会面标志着两位领导人之间罕见的互动。
根据土耳其通信局的说法，埃尔多安在会谈中讨论了土耳其与亚美尼亚的关系，重点是确保南高加索地区持久稳定与和平的努力。
土耳其总统对亚美尼亚与阿塞拜疆和平进程的进展表示欢迎，并重申土耳其支持该地区的和平、稳定与发展，并将继续为这些努力作出贡献。
埃尔多安还提到，正在考虑采取措施加强土耳其与亚美尼亚之间的合作。
埃尔多安于周日抵达中国，并在当天与中国国家主席习近平和巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫举行了双边会谈。这一外交议程突显了安卡拉在亚洲地区动态变化中的参与。
中国上合组织峰会
第25届上合组织峰会于周一正式开幕，中国国家主席习近平发表了主旨演讲。上合组织最初由中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦组成，被称为“上海五国”，后来乌兹别克斯坦加入成为第六个成员国。如今，上合组织已发展为涵盖10个成员国、2个观察员国和14个对话伙伴，横跨亚洲、欧洲和非洲。
目前，上合组织覆盖了全球约24%的陆地面积和42%的人口。成员国的经济总量约占全球GDP的四分之一，过去二十年间，成员国之间的贸易额增长了近百倍。