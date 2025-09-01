土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安周一在中国天津举行的第25届上海合作组织（上合组织）国家元首理事会峰会期间，与阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫举行了会谈，彰显了安卡拉在这一高层聚会上积极的外交活动。

根据土耳其通信局在土耳其社交媒体平台NSosyal上发布的声明，两国领导人在天津的上合组织峰会上讨论了双边关系以及地区和全球问题。

埃尔多安对亚美尼亚与阿塞拜疆和平进程的进展表示满意，并表示土耳其将继续为这一进程作出贡献。他强调，土耳其和阿塞拜疆在未来一段时期内协调区域发展计划的重要性。他还表示，两国将继续在能源和交通等多个领域采取措施深化合作。

此次会谈在埃尔多安下榻的酒店举行，土耳其外长哈坎·菲丹和阿塞拜疆外长杰伊洪·巴伊拉莫夫也出席了会议。

讨论南高加索地区和平

此外，埃尔多安还在峰会期间与亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬举行了会晤。这次会面标志着两位领导人之间罕见的互动。

根据土耳其通信局的说法，埃尔多安在会谈中讨论了土耳其与亚美尼亚的关系，重点是确保南高加索地区持久稳定与和平的努力。