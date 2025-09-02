中国国家主席习近平周二在北京欢迎俄罗斯总统普京，称其为“老朋友”。两位领导人借此机会开启了一轮新的会谈，此时正值中美关系紧张之际。

普京在讲话中称习近平为“亲爱的朋友”，并表示目前莫斯科与北京的关系已达到“前所未有的高水平”。

两位领导人正式会面后，与各自的高级助手共同饮茶继续讨论，凸显了他们对个人关系的重视。

此次会谈紧随周一在天津举行的上海合作组织（SCO）峰会。习近平和普京在峰会上与印度总理莫迪及其他地区领导人会面。

周三，习近平将主持在北京举行的大型阅兵仪式，以纪念二战结束80周年。

普京提到苏联在日本侵华期间对中国的支持时表示：“我们当时在一起，现在仍然在一起。”

与美国的贸易紧张关系