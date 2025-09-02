2025年9月2日
中国国家主席习近平周二在北京欢迎俄罗斯总统普京，称其为“老朋友”。两位领导人借此机会开启了一轮新的会谈，此时正值中美关系紧张之际。
普京在讲话中称习近平为“亲爱的朋友”，并表示目前莫斯科与北京的关系已达到“前所未有的高水平”。
两位领导人正式会面后，与各自的高级助手共同饮茶继续讨论，凸显了他们对个人关系的重视。
此次会谈紧随周一在天津举行的上海合作组织（SCO）峰会。习近平和普京在峰会上与印度总理莫迪及其他地区领导人会面。
周三，习近平将主持在北京举行的大型阅兵仪式，以纪念二战结束80周年。
普京提到苏联在日本侵华期间对中国的支持时表示：“我们当时在一起，现在仍然在一起。”
与美国的贸易紧张关系
尽管北京声称在乌克兰战争问题上保持中立，但通过维持贸易流动，中国已成为莫斯科的经济生命线，尽管西方对俄罗斯实施了制裁。
美国官员指责一些中国公司协助俄罗斯的军事工业。
此次上合组织峰会还突显了国际关系的变化：美国总统特朗普对印度实施的广泛关税政策促使新德里与莫斯科和北京走得更近，尽管莫迪拒绝出席中国的阅兵仪式。
习近平和普京在双边会谈之前与蒙古总统呼日勒苏赫举行了三方会谈。蒙古位于中国和俄罗斯之间，地理位置十分重要。
普京强调，这三个国家是“友好邻国”，拥有共同的利益。
2024年，蒙古在普京进行国事访问期间无视国际刑事法院对其逮捕令的呼吁，引发了国际关注。