10月7日袭击事件发生后,从美国总统乔·拜登到英国首相里希·苏纳克和法国总统埃马纽埃尔·马克龙,西方领导人迅速谴责哈马斯,有时将其与恐怖组织达伊沙相提并论。

但在 20 世纪 40 年代,早在哈马斯等巴勒斯坦抵抗组织拿起武器反抗以色列占领之前,大批犹太民兵就在轰炸和杀害英国官员和巴勒斯坦阿拉伯人。

从哈加纳(Haganah)到伊尔贡(Irgun)再到斯特恩帮(莱希Lehi),犹太组织积极利用恐怖主义反对英国对巴勒斯坦的委任统治,并在阿拉伯公民中制造恐惧。

“加拿大新不伦瑞克大学(University of New Brunswick)军事史教授、格雷格战争与社会研究中心(Gregg Centre for the Study of War and Society)高级研究员戴维·查特斯(David A. Charters)写道:"我认为,20 世纪 40 年代的犹太恐怖主义在战术和战略上都具有重要意义。 在战术层面,犹太恐怖分子成功地挫败了英国安全部队,削弱了他们控制巴勒斯坦的能力。”

查特斯在他的文章《犹太恐怖主义与现代中东》中说:"在战略层面上,这在说服英国从巴勒斯坦撤军方面发挥了重要作用,这反过来又为以色列的成立以及随之而来的阿拉伯-巴勒斯坦移民社群的形成创造了条件。”

美国军事专家约翰·路易斯·皮克也写道,以色列理念的基础是犹太复国主义恐怖主义。皮克在他的《犹太复国主义恐怖主义与以色列的建国》一书中写道:“针对英国人和阿拉伯人的犹太恐怖主义,极大地促成了英国人被驱逐出巴勒斯坦、国际联盟托管之被放弃以及以色列这个犹太国的建立。”

20 世纪 40 年代,犹太复国主义恐怖组织不仅对军事目标进行了残酷袭击,也对平民进行了残酷袭击。

1945年10月,犹太地下组织同时袭击了巴勒斯坦的殖民地铁路、炼油厂和警察船。这标志着犹太人反抗英国和巴勒斯坦的为期两年的起义的开始。

1946年7月,伊尔贡炸毁了英国总部所在的耶路撒冷大卫王酒店,造成92人死亡。

皮克写道:“[罗伯特]阿斯普雷、[梅纳赫姆]贝京和[塞缪尔]卡兹表示,炸毁大卫王酒店有两个原因:一是报复英国对犹太机构的袭击,二是销毁将犹太机构和[大卫]本·古里安与哈加纳恐怖主义联系起来的机密文件。”

哈加纳是世界犹太复国主义组织的行动机构——巴勒斯坦犹太机构的武装分支,由犹太复国主义创始人西奥多·赫茨尔(Theodor Herzl)于 1897 年在瑞士巴塞尔举行的第一届犹太复国主义代表大会期间创立。

巴勒斯坦犹太机构在 1948 年后更名为以色列犹太机构,其目标是鼓励、促进和强制犹太人从其他国家移民到以色列。

本·古里安自 1935 年起直至 1948 年以色列建国,一直担任犹太机构主席,并在哈加纳的活动中发挥了突出作用。古里安后来成为以色列第一任总理。

哈加纳(Haganah)意为防御力量,以色列建国后,犹太复国主义领导人受其启发,将自己的武装部队命名为以色列国防军(IDF)。

皮克写道,从 20 世纪 40 年代的地下活动开始,“犹太恐怖主义逐渐演变为军事行动,并转变为恐怖组织以色列国防军”。

犹太复国主义的 "种族清洗

1948 年 4 月 9 日,伊尔贡和莱希民兵在代尔亚辛大屠杀中联合杀害了至少 107 名巴勒斯坦村民,其中包括妇女和儿童。代尔亚辛是耶路撒冷附近的一个巴勒斯坦村庄,约有 600 名居民。

伊尔贡组织在代尔亚辛对普通巴勒斯坦人实施的残暴恐怖行为旨在震慑和恐吓巴勒斯坦阿拉伯人。1979 年,法塔赫运动创始人之一萨拉赫·哈拉夫在接受法国记者埃里克·鲁洛采访时说,这意味着迫使巴勒斯坦人离开他们的土地。

巴勒斯坦抵抗组织法塔赫是国际公认的巴勒斯坦解放组织(巴解组织)的主要派别之一,巴解组织负责管理被占领的约旦河西岸。

尽管法塔赫现在在国际社会眼中是一个合法组织,但美国和以色列已将其定为恐怖组织,正如他们在 20 世纪 60 年代谴责哈马斯一样。哈马斯在 2006 年举行的上次巴勒斯坦选举中获胜。

哈拉夫(又名阿布·伊亚德)在其根据与鲁罗的访谈撰写的《无祖国的巴勒斯坦人》一书中,生动地描述了伊尔贡的代尔亚辛大屠杀如何迫使他的家人离开雅法的家前往加沙。

与官方说法相反,哈拉夫说,在 1948 年 4 月的袭击中,犹太复国主义恐怖组织杀害了 250 多名巴勒斯坦人,犹太罪犯 “将大约 30 名孕妇开膛破肚,并用警棍将许多尸体打得千疮百孔”。

根据哈拉夫的说法,代尔亚辛大屠杀是犹太复国主义对巴勒斯坦人进行种族清洗运动中最重要的事件之一,自那以后,巴勒斯坦人一直在承受着这一后果。在代尔亚辛事件之后,犹太复国主义还在萨利哈和利达等巴勒斯坦城镇进行了大屠杀,引发了巴勒斯坦人的大规模逃亡,这就是著名的 “大灾难”。

哈拉夫指出,1948 年初,哈加纳 “继续与贝京的伊尔贡等分裂主义组织密切合作,开展活动,发动定期攻势,从犹太复国主义犹太国梦想的领土上清除阿拉伯定居点”。

他说:“由于担心遭遇类似代尔亚辛大屠杀,数十万巴勒斯坦人决定逃离自己的国家,寻求安全。”

巴勒斯坦人离开自己的国家时,相信阿拉伯国家能够收回他们的土地,并希望早日返回家园。然而,这并没有发生。

在犹太复国主义武装团体的协助下,犹太机构将来自欧洲和其他地方的犹太移民安置在巴勒斯坦。

由于以色列继续在其占领的约旦河西岸土地上修建非法定居点,巴勒斯坦人口的流离失所一直持续到今天。

伊尔贡在贝京的领导下多年,被联合国、美国和英国指定为恐怖组织。

然而,尽管受到如此强烈的谴责,贝京还是创立了以色列右翼政党赫鲁特党。贝京于1977年成为以色列第六任总理。赫鲁特党后来与现任总理本雅明·内塔尼亚胡的利库德集团合并。

不存在放弃的问题

哈拉夫曾任巴解组织副主席兼情报负责人,是继巴勒斯坦抵抗组织终身领导人亚西尔·阿拉法特之后第二大法塔赫领导人,他表示巴勒斯坦人永远不应该离开他们的土地。

“回想起来,我认为我的同胞们犯了一个错误,他们信任阿拉伯国家,并把主动权留给了犹太殖民者。他们当时必须不惜一切代价进行抵抗。犹太复国主义者无法将他们消灭到最后一个。此外,对我们大多数人来说,流放比死亡更糟糕。”

随着加沙人民在被视为第二次大灾难(纳克巴)的灾难中流离失所,哈拉夫的警告或许对哈马斯领导层产生影响。

泄露的以色列文件显示,特拉维夫正计划再次对加沙巴勒斯坦人实施“纳克巴”式的流放。

一个多月以来,以色列军队对巴勒斯坦领土进行空袭、火箭弹和炮火袭击,造成包括妇女和儿童在内的上万多人死亡,如同上世纪40年代在代尔亚辛等地区发生的惨剧一样。