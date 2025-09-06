2025年9月6日
在泰国曼谷举行的2025年国际排联女排世界锦标赛半决赛中，土耳其国家女排以3比1击败日本队，历史上首次晋级赛事决赛。
日本队在首局表现强势，凭借稳固的防守和高效的进攻以25-16拿下首局。土耳其队在第二局迅速调整，由梅丽莎·瓦尔加斯和埃达·埃尔德姆·登达尔领衔，展现出强大的统治力，以25-17扳平比分。
延续第二局的良好状态，土耳其队在第三局继续给日本队施压，早早取得领先并保持优势，以25-18再下一城，总比分2-1领先。
第四局比赛异常激烈，双方比分交替上升，战至24-24平。关键时刻，土耳其队顶住压力，以27-25赢下第四局，从而以3-1的总比分锁定胜局。
土耳其队将在周日的决赛中迎战意大利队或巴西队，比赛时间为格林尼治标准时间12:30。
土耳其男篮以85-79战胜瑞典队，晋级2025年欧洲篮球锦标赛四分之一决赛
土耳其国家男子篮球队将在9月9日的四分之一决赛中对阵波兰队与波黑队之间的胜者。
瑞典队在比赛开局阶段表现出色，前10次投篮命中9次，牢牢掌控上半场，以42-37领先进入半场休息。
下半场，主教练埃尔金·阿塔曼的战术调整奏效，土耳其队打出一波14-0的攻势，将7分的落后转为领先。
土耳其队在第三节末段建立了11分的领先优势，但瑞典队在卢德维格·哈坎松和西蒙·比尔甘德的带领下展开反击，末节两次追平比分。
在比赛最后几分钟，阿尔佩伦·申贡挺身而出，连续拿下6分，包括一记强力扣篮，帮助球队锁定胜局。
申贡得到24分16个篮板，切迪·奥斯曼得到17分，埃尔坎·奥斯马尼则拿下14分和9个篮板。
“十二巨人”将于9月9日（周二）对阵周日波兰-波黑四分之一决赛的胜者。