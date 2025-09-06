在泰国曼谷举行的2025年国际排联女排世界锦标赛半决赛中，土耳其国家女排以3比1击败日本队，历史上首次晋级赛事决赛。

日本队在首局表现强势，凭借稳固的防守和高效的进攻以25-16拿下首局。土耳其队在第二局迅速调整，由梅丽莎·瓦尔加斯和埃达·埃尔德姆·登达尔领衔，展现出强大的统治力，以25-17扳平比分。

延续第二局的良好状态，土耳其队在第三局继续给日本队施压，早早取得领先并保持优势，以25-18再下一城，总比分2-1领先。

第四局比赛异常激烈，双方比分交替上升，战至24-24平。关键时刻，土耳其队顶住压力，以27-25赢下第四局，从而以3-1的总比分锁定胜局。

土耳其队将在周日的决赛中迎战意大利队或巴西队，比赛时间为格林尼治标准时间12:30。

土耳其男篮以85-79战胜瑞典队，晋级2025年欧洲篮球锦标赛四分之一决赛

土耳其国家男子篮球队将在9月9日的四分之一决赛中对阵波兰队与波黑队之间的胜者。