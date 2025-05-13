利比亚首都的黎波里发生武装冲突后，安全已经恢复。尽管至少有六人丧生，总理迪贝贝宣布国家权威已经建立。

据法新社援引紧急医疗服务部门的消息称，这次冲突已造成至少六人死亡，当地媒体早些时候报道说，一名武装组织负责人也在死者之列。

紧急医疗与支持中心报告称，“在阿布萨利姆地区的冲突现场已找到六具尸体。”

据利比亚媒体报道，这次暴力事件于周一在首都爆发，特别是在萨拉赫丁和阿布萨利姆地区，起因是总统委员会下属的“稳定支持机构”负责人阿卜杜勒·加尼·基克利的死亡。

德贝巴在社交平台X上表示：“我赞扬内政部和国防部，以及所有军队和警察成员，在恢复首都的安全和维护国家权威方面取得的重大成就。”

他补充道：“今天的成就证明，合法的国家机构有能力保护国家并维护公民的尊严。”

总理呼吁结束“非法组织的存在，并强化只有国家机构存在的原则，法律是唯一的权威。”

包括利比亚自由电视台在内的当地媒体报道称，基克利死亡后，整个首都仍有零星的枪声。

据报道，国防部下属的第444旅参与了冲突。

利比亚国防部证实，其部队已完全控制了阿布萨利姆地区，并表示其遏制冲突的军事行动“圆满结束”。

自2022年以来，利比亚因政治分裂而持续面临零星的安全危机。

目前有两个对立政府声称拥有合法权力：国际承认的民族团结政府由德贝巴领导，控制着的黎波里及西部地区；而由众议院任命的奥萨马·哈马德领导的平行政府则控制着东部地区及南部部分城市。

多年来，联合国主导的全国选举努力陷入停滞，延续了该国的政治分裂和武装冲突。