据法尔斯通讯社报道，伊朗总统马苏德·佩泽什基安在上个月以色列对伊朗最高国家安全委员会会议的袭击中腿部受了轻伤。

报道称，导弹袭击发生在6月17日，当时包括三权首脑在内的伊朗高级领导人正在德黑兰西部一栋建筑的地下安全层开会。

法尔斯通讯社指出，这次袭击共发射了六枚导弹，目标是建筑的出入口，这种方式与此前针对真主党领导人哈桑·纳斯鲁拉的暗杀手法类似。

据报道，官员们通过预先设计的紧急通道成功撤离。佩泽什基安在撤离过程中受伤，但最终安全离开。

报道还提到，伊朗当局怀疑可能存在内部泄密，因为袭击的精准度令人怀疑。

“公然的国家恐怖主义行为”

法尔斯通讯社批评西方和与以色列相关的媒体无视这一“公然的国家恐怖主义行为”，同时却谴责伊朗领导人对美国总统唐纳德·特朗普和以色列总理本雅明·内塔尼亚胡等人物的宗教裁决。

6月13日，以色列对伊朗的军事、核设施及民用目标发动空袭，导致至少606人死亡，5332人受伤，伊朗卫生部公布了这一数据。随后，伊朗对以色列进行了导弹和无人机的报复性袭击，造成至少29人死亡，超过3400人受伤，相关数据由耶路撒冷希伯来大学发布。

这场冲突在6月24日通过美国促成的停火协议得以平息。