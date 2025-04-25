在印度管辖的克什米尔发生导致26人死亡的致命袭击后，联合国呼吁印度和巴基斯坦保持“最大克制”。

联合国秘书长发言人斯特凡·杜加里克周四表示，秘书长安东尼奥·古特雷斯在过去24小时内“没有与这些政府进行直接接触”，但对局势“密切关注并表示极为关切”。

杜加里克在新闻发布会上说：“我们对22日在查谟和克什米尔发生的恐怖袭击明确表示谴责，这次袭击导致大量平民死亡。”他同时敦促两国政府“保持最大克制，确保局势发展不会进一步恶化。”

他补充道：“我们相信，巴基斯坦和印度之间的任何问题都可以且应该通过有意义的相互对话和平解决。”

致26人死亡的此次事件震惊并激怒了印度民众，引发了对其宿敌巴基斯坦采取行动的呼声。印度在该地区部署的士兵人数超过50万，并表示此次袭击与巴基斯坦有“跨境”联系，但未公开提供任何证据支持这一说法。

巴基斯坦否认与袭击有任何关联。据一些与印度执政党印度人民党关系密切的媒体报道，一个名为“抵抗阵线”的可疑组织据称声称对此次袭击负责，但这一说法尚未得到证实。

美国“密切关注”

美国国务院发言人塔米·布鲁斯重申，总统唐纳德·特朗普与印度站在一起，并谴责一切恐怖主义行为。

布鲁斯表示：“特朗普总统和国务卿鲁比奥就此已经明确表态。美国与印度站在一起，强烈谴责一切恐怖主义行为。我们为那些逝去的生命祈祷，望伤者早日康复，并呼吁将这一可怕行为的肇事者绳之以法。”

当被问及美国是否正在通过外交手段缓和巴基斯坦和印度之间的紧张局势时，布鲁斯回答道：“局势正在迅速变化，正如你所想象的那样，我们正在密切关注。当然，我们目前对克什米尔或查谟的地位不持立场。我今天只能说这么多。”

巴基斯坦的抗议活动

与此同时，数百名巴基斯坦人在周四参加了全国范围内的抗议活动，包括在巴基斯坦管辖的克什米尔地区，抗议印度的威胁。

在拉合尔的一次抗议活动中，一位巴基斯坦商人阿贾马尔·巴洛赫对法新社表示：“如果印度想开战，那就公开来吧。”这次抗议活动由一个宗教党派发起，约有700人参加，拉合尔是印度主要边境口岸所在地。

印度表示将暂停《印度河水条约》，该条约规定了两国之间重要水资源的分配，然而印度也无法实现完全限制河流向巴基斯坦下游的流量。

25岁的巴基斯坦人穆罕默德·奥韦斯说：“水是我们的权利，安拉保佑，我们一定会夺回它，即使这意味着通过战争。我们绝不会退缩。”