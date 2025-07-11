韩国国防部发表声明表示，为加强对朝鲜日益增长的核威胁和导弹威胁的协调应对，韩美日三国于7月11日举行联合空中演习。

韩国国防部宣布，美国B-52H战略轰炸机2025年首次被部署到朝鲜半岛，进行旨在加强对朝鲜日益增长的核威胁和导弹威胁威慑的演习。

据韩国联合通讯社报道，此次演习在韩国济州岛附近的国际空域举行，韩国的KF-16战斗机、日本的F-2战斗机和美国的战略轰炸机均参与其中。

此次演习距离6月18日类似军演仅有一个月，是韩国总统李在明首次主导的演习。

韩国国防部表示：“三国将在密切协调的基础上，共同遏制和应对来自朝鲜的威胁，并继续开展三边训练。”

此次联合演习恰逢三国高级军事领导人在首尔举行会议。会议回顾了地区安全动态，并探讨了进一步加强三边安全合作的途径。

美国参谋长联席会议主席丹·凯恩将军强调，面对朝鲜和中国“前所未有”的军事集结，加强韩美日三国之间的安全合作至关重要。

凯恩在与韩国总参谋长委员会主席金明洙上将和日本总参谋长吉田芳秀将军会晤时表示：“美国的重点是恢复威慑力，而要做到这一点，需要三国之间的三边合作。朝鲜民主主义人民共和国和中国正在进行前所未有的军事集结，其推进各自议程的意图显而易见。”

这是首次在首尔举行的三国防长会议，也是凯恩自其前任查尔斯·Q·布朗将军于2023年11月访韩以来，首次以美国最高军事官员的身份访问韩国。

三国总参谋长在会谈中还就扩大三边多领域“自由边缘”演习问题达成了共识，并谴责朝鲜正在进行的核导研发及其与俄罗斯日益加强的军事合作。