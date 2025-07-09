美国最高法院解除了阻止唐纳德·特朗普总统实施大规模联邦裁员计划的障碍。这项裁决可能导致关键政府机构数万人被裁员。

最高法院周二的裁决基于特朗普2月份发布的一项行政命令，该命令敦促各机构为大规模裁员做好准备，这是他重组联邦官僚机构计划的一部分。

预计受裁员影响最大的部门包括农业部、国务院、财政部、卫生与公众服务部及退伍军人事务部。

最高法院这项未经签署且未经证实的裁决指出，行政命令属于总统的法定权限，特朗普政府就此事提出的论点“很可能成功”。

最高法院裁决推翻了下级法院暂时叫停该计划的裁决。此举标志着特朗普扩大行政权力的努力取得了新的胜利。

最高法院最近在许多与移民政策、军事法规和联邦管辖权相关的争议问题上站在了特朗普政府一边。

周二的裁决推翻了美国地区法官苏珊·伊尔斯顿（Susan Illston）今年5月发布的一项临时禁令。该禁令规定，未经国会批准不得进行大规模裁员。

伊尔斯顿当时在她的理由中写道：“历史经验表明，总统只有在国会授权的情况下才能重组联邦机构。”

虽然最高法院的裁决允许特朗普继续推进其重组计划，但大法官们并未就具体裁员方案的合法性发表评论。

由于工会可能提起的诉讼、联邦雇员的保护措施以及法律限制，该机构未来可能面临进一步的法律挑战。

“一场决定性的胜利”

白宫称法院的裁决是“总统及其政府的决定性胜利”，肯定了特朗普“推动整个联邦政府效率”的权力。参与诉讼的联邦雇员工会和倡导团体警告称，裁员将导致基本公共服务陷入瘫痪。他们在一份联合声明中表示：“这项决定将美国人民所依赖的服务置于严重风险之中。”

官方数据显示，自特朗普今年1月上任以来，约有26万名公职人员辞职、退休或被裁员，这是埃隆·马斯克新成立的公共生产力部领导的行动的一部分。

根据马斯克的命令，美国国际开发署（USAID）和消费者金融保护局被大幅削减，同时联邦IT系统和运营的控制权被移交给由政治任命者组成的团队。

批评人士认为，这些规定，加上积压的社会保障申请、退伍军人索赔和监管监督，在这些机构内部造成混乱。