2025年9月1日
上海合作组织（SCO）第25次峰会于周一在中国北方城市开幕，中国国家主席习近平发表了开幕致辞。
习近平表示，中国将与上海合作组织各方合作，将这一地区安全论坛提升到新高度，并展现了他对构建全球新安全秩序的愿景。
在峰会开幕式上，习近平向来自20多个国家的领导人表示，上海合作组织为新型国际关系树立了典范，并明确反对外部干涉。
习近平批评了当前国际秩序中的“霸凌行为”，并呼吁各国领导人“坚持公平正义，反对冷战思维、阵营对抗和霸凌行为”。
他强调，上海合作组织应“发挥我们超大规模市场的优势”，并在美国关税压力下强调“公平”和“正义”以及经济合作的重要性。
习近平还承诺，今年内将向上海合作组织成员国提供20亿元人民币（约合2.804亿美元）的赠款。
此外，他表示，中国将在未来三年内向上海合作组织银行联合体成员银行额外提供100亿元人民币（约合14亿美元）的贷款。
在各国领导人发表国家声明之前，包括俄罗斯总统普京在内的10个成员国领导人共同在天津市合影留念，电视画面显示了这一场景。
峰会结束时，预计将签署《天津宣言》，并批准一项为期十年的战略以及关于安全、贸易、能源和文化合作的成果文件。
此外，峰会还将就二战结束80周年和联合国成立发表声明。