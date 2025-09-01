上海合作组织（SCO）第25次峰会于周一在中国北方城市开幕，中国国家主席习近平发表了开幕致辞。

习近平表示，中国将与上海合作组织各方合作，将这一地区安全论坛提升到新高度，并展现了他对构建全球新安全秩序的愿景。

在峰会开幕式上，习近平向来自20多个国家的领导人表示，上海合作组织为新型国际关系树立了典范，并明确反对外部干涉。

习近平批评了当前国际秩序中的“霸凌行为”，并呼吁各国领导人“坚持公平正义，反对冷战思维、阵营对抗和霸凌行为”。

他强调，上海合作组织应“发挥我们超大规模市场的优势”，并在美国关税压力下强调“公平”和“正义”以及经济合作的重要性。