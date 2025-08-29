国际
3分钟阅读
美联储理事库克起诉特朗普政府试图解雇她
库克对特朗普将他从美联储委员会中除名的举动做出了回应，并提起了一项可能重塑美联储独立性的诉讼。
美联储理事库克起诉特朗普政府试图解雇她
库克挑战特朗普将其从联邦储备委员会除名的举动，此案可能重塑央行的独立性 / AP
2025年8月29日

美国联邦储备委员会（美联储）理事丽莎·库克起诉特朗普政府，试图阻止总统解雇她的行动。这场前所未有的法律争端可能会考验美联储的政治独立性。

在美联储112年的历史中，从未有总统试图解雇一位理事。然而，特朗普周一晚间在其社交平台Truth Social上发布了一封信，宣布库克被解雇。特朗普表示，原因是库克在2021年涉嫌参与房贷欺诈，而这一事件发生在她加入美联储理事会之前。

目前，库克并未被指控任何犯罪行为。法律专家指出，这种解雇通常需要遵循正当程序，给予被指控者回应指控的机会。

美国最高法院此前曾表示，总统不能因政策分歧解雇美联储官员，但可以因“正当理由”解雇，例如不当行为或失职。特朗普的这一举动是否符合这一标准，现在可能需要通过法院裁定。

特朗普与美联储的冲突

推荐的

特朗普总统多次批评美联储主席鲍威尔及其他决策者，指责他们没有更快地降低利率。目前，美联储的关键短期利率为4.3%，而去年年底曾下调了一个百分点。鲍威尔上周表示，美联储可能会在9月16日至17日的下一次会议上再次降息。

批评者认为，白宫可能利用对库克的指控作为借口，为特朗普的支持者腾出一个理事会席位，以推动更快的降息政策。特朗普曾表示，他只会任命支持降低借贷成本的人进入美联储。

这一案件可能产生深远影响。法律学者指出，未经正当程序解雇现任理事可能会削弱美联储的独立性，而这种独立性一直被视为美国经济稳定的基石。

库克的诉讼认为，特朗普的行为违反了联邦法律和对独立机构的宪法保护。法院的裁决预计将为总统对美联储的控制权设定一个先例。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us