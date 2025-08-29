2025年8月29日
美国联邦储备委员会（美联储）理事丽莎·库克起诉特朗普政府，试图阻止总统解雇她的行动。这场前所未有的法律争端可能会考验美联储的政治独立性。
在美联储112年的历史中，从未有总统试图解雇一位理事。然而，特朗普周一晚间在其社交平台Truth Social上发布了一封信，宣布库克被解雇。特朗普表示，原因是库克在2021年涉嫌参与房贷欺诈，而这一事件发生在她加入美联储理事会之前。
目前，库克并未被指控任何犯罪行为。法律专家指出，这种解雇通常需要遵循正当程序，给予被指控者回应指控的机会。
美国最高法院此前曾表示，总统不能因政策分歧解雇美联储官员，但可以因“正当理由”解雇，例如不当行为或失职。特朗普的这一举动是否符合这一标准，现在可能需要通过法院裁定。
特朗普与美联储的冲突
特朗普总统多次批评美联储主席鲍威尔及其他决策者，指责他们没有更快地降低利率。目前，美联储的关键短期利率为4.3%，而去年年底曾下调了一个百分点。鲍威尔上周表示，美联储可能会在9月16日至17日的下一次会议上再次降息。
批评者认为，白宫可能利用对库克的指控作为借口，为特朗普的支持者腾出一个理事会席位，以推动更快的降息政策。特朗普曾表示，他只会任命支持降低借贷成本的人进入美联储。
这一案件可能产生深远影响。法律学者指出，未经正当程序解雇现任理事可能会削弱美联储的独立性，而这种独立性一直被视为美国经济稳定的基石。
库克的诉讼认为，特朗普的行为违反了联邦法律和对独立机构的宪法保护。法院的裁决预计将为总统对美联储的控制权设定一个先例。