美国联邦储备委员会（美联储）理事丽莎·库克起诉特朗普政府，试图阻止总统解雇她的行动。这场前所未有的法律争端可能会考验美联储的政治独立性。

在美联储112年的历史中，从未有总统试图解雇一位理事。然而，特朗普周一晚间在其社交平台Truth Social上发布了一封信，宣布库克被解雇。特朗普表示，原因是库克在2021年涉嫌参与房贷欺诈，而这一事件发生在她加入美联储理事会之前。

目前，库克并未被指控任何犯罪行为。法律专家指出，这种解雇通常需要遵循正当程序，给予被指控者回应指控的机会。

美国最高法院此前曾表示，总统不能因政策分歧解雇美联储官员，但可以因“正当理由”解雇，例如不当行为或失职。特朗普的这一举动是否符合这一标准，现在可能需要通过法院裁定。

特朗普与美联储的冲突