据《华盛顿邮报》报道，美国前总统唐纳德·特朗普的亲信已警告以色列官员，如果不结束加沙战争，他们可能会失去美国的支持。

周一，一位熟悉会谈的消息人士告诉该报，特朗普团队已向以色列发出信息称，“如果你们不结束战争，我们将撤回支持。”

消息人士补充说，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡有能力在政治上结束这场战争，但缺乏意愿。

据悉，特朗普在中东访问期间将以色列排除在行程之外，这也给内塔尼亚胡带来了压力。

内塔尼亚胡此前承认，以色列最亲密的盟友“无法接受大规模饥荒的画面”，因此恢复了有限的人道主义援助。

消息人士称，内塔尼亚胡在周日晚的内阁会议上通过将恢复援助描述为“仅仅是技术性问题”来说服了其他官员。

华盛顿和特拉维夫之间的紧张局势加剧之后，美国发出了警告。据报道，特朗普已切断与内塔尼亚胡的直接联系，并认为他受到了操纵。

与此同时，美国副总统JD·万斯和国防部长皮特·赫格塞斯最近都取消或推迟了对以色列的访问。

特朗普的中东特使史蒂夫·维特科夫也承诺将敦促以色列恢复对加沙的人道主义援助。

迄今为止，以色列在加沙的行动已导致超过53,500名巴勒斯坦人丧生，其中大多数是妇女和儿童。

以色列几乎将整个加沙地带夷为平地，迫使几乎所有居民流离失所，同时阻止食品、水、药品、电力等急需的人道主义援助进入。

去年11月，国际刑事法院因战争罪和反人类罪对内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特发出了逮捕令。

此外，以色列还因其在加沙的战争面临国际法院的种族灭绝指控。