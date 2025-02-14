在亲以色列组织称巴勒斯坦超模贝拉-哈迪德的活动 “令人作呕 ”之后，这家鞋业巨头解雇了她。然而，阿迪达斯的两位创始人曾是希特勒纳粹党的成员。

阿迪达斯屈服于美国亲以色列团体和以色列政府的压力，最近从其新款运动鞋广告中撤下了巴勒斯坦裔超模贝拉-哈迪德（Bella Hadid），并从广告中删除了她的形象。

哈迪德直言不讳地反对以色列占领巴勒斯坦，并多次公开反对在加沙杀害无辜平民。据报道，迄今已有 39000 多人在以色列持续不断的战争中丧生。

在纽约摩天大楼的广告和这家运动鞋巨头的社交媒体账户上，这位巴勒斯坦裔美国模特穿着阿迪达斯重新发布的 SL72 复古运动鞋。

最初的鞋款是阿迪达斯 “超轻SL”（Super Light）系列的一部分，旨在为 1972 年慕尼黑奥运会期间的运动员提供轻便的运动鞋选择。

在西德举行的这次大型体育赛事期间，巴勒斯坦 “黑九月 ”组织袭击了以色列代表队的驻地，在与警察的枪战中杀害了 11 名以色列人。五名巴勒斯坦人和一名德国警察在冲突中丧生。

以色列的批评者注意到这双运动鞋的历史，声称选择哈迪德作为广告代言人是反犹太的，“可能是故意的”。这与这位超级名模反对加沙毁灭性战争的立场有关。

永恒的目标：贝拉-哈迪德

这已经不是这位超模第一次成为反犹太主义的指控对象了。

2021 年，哈迪德在 Instagram 直播中发布了 “从河到海，巴勒斯坦将获得自由 ”的标语，以色列当时的 X（前 Twitter）账户指责她 “鼓吹将犹太人扔进大海”。

“当贝拉-哈迪德这样的名人鼓吹把犹太人扔进大海，即在鼓吹摧毁犹太国家，"以色列官方账号在一份声明中说。

在鞋类广告引发争议后，同一账户将哈迪德描述为 “一个有一半巴勒斯坦血统的模特，有传播反犹太主义和鼓吹对以色列人和犹太人施暴的历史”。该账户写道："她和她的父亲经常鼓吹散布针对犹太人的血腥诽谤和反犹太主义阴谋论。以色列的帖子使用了质疑的语气，给阿迪达斯贴上了标签。

哈迪德也成为了亲以色列组织的攻击目标。

反犹太主义运动 “首席执行官萨沙-罗伊特曼（Sacha Roytman）说：“她为一款纪念犹太人流血的奥运会的鞋子做宣传，实在令人作呕。“

阿迪达斯的纳粹历史

然而，这家运动鞋巨头的黑暗过去，尤其是其与希特勒纳粹党的关系，是有据可查的。

在 1936 年柏林奥运会上，许多德国运动员穿着阿迪达斯的达斯勒鞋参加了希特勒纳粹政权组织的活动，以向全世界展示雅利安人的运动优势。

当时，该品牌的创始人阿迪-达斯勒和鲁迪-达斯勒兄弟是纳粹党员，他们在自己的信件上签上了 “希特勒万岁 ”的字样。芭芭拉-斯密特（Barbara Smit）的著作《运动鞋战争》（Sneaker Wars）和《时代》杂志的文章都引用了这一信息。

第二次世界大战期间，达斯勒兄弟停止了运动鞋的生产，并利用他们的工厂生产 “坦克克星”（Panzerchreck）--一种旨在摧毁盟军坦克的反坦克武器。

时至今日，阿迪达斯仍对其过去与纳粹党的关系保持沉默。在阿迪达斯的官方网站上，这家运动服装公司并没有上载其在 1949 年（品牌正式成立的年份）之前的历史。

与坎耶-维斯特的分手代价高昂

2022 年，世界著名说唱歌手坎耶-维斯特（Kanye West）发表反犹太言论后，该公司与纳粹德国的关系被曝光。坎耶-韦斯特（Kanye West，现名 “Ye”）因发表以下言论而饱受批评： “我要对犹太人采取致命行动。你们拖延我，并排除了任何不同意我的人。”

阿迪达斯宣布与韦斯特断绝关系，这使公司在今年第一季度损失了 2.46 亿美元。总收入下降了 1%。

2024 年 3 月，阿迪达斯宣布已经或计划将销售韦斯特设计的 Yeezy 运动鞋所得的 1.5 亿多美元捐赠给打击反犹太主义的团体。

然而，一些批评者认为阿迪达斯反应 “太慢”，指出该公司是在两周后才采取这一行动的。

被“故意”批评

当贝拉·哈迪德的广告发布时，很多人指责阿迪达斯“没有从过去的错误中吸取教训”。其他人形容这场运动“如此精心策划，反犹太主义如此奇妙，以至于很难相信这是一个简单的错误。”

据报道，哈迪德已聘请律师对阿迪达斯提起诉讼，指控其缺乏公共责任。据美国娱乐网站 TMZ 的消息来源称，哈迪德表示该公司正在“开展一场残酷且具有破坏性的活动”。

阿迪达斯回应了对这些广告的批评，称这是“一个无意的错误”。

该公司在一份声明中表示：“我们认识到这与悲惨的历史事件有关——尽管这些完全是无意的——对于造成的任何不便或困扰，我们深表歉意。” 公司在另一份声明中宣称他们正在“审查”推广活动的剩余部分。

声明称：“我们还就其可能造成的任何负面影响向我们的合作伙伴哈迪德、纳斯特（A$AP Nast）、儒勒·孔德和其他人致歉。” “我们正在重新考虑推广活动，”声明最后说道。

被指控犯有种族灭绝罪的国家

贝拉·哈迪德 (Bella Hadid) 的广告活动引发争议，恰逢以色列在国际法院被指控犯有种族灭绝罪。

以色列官员在全国范围内针对加沙的毁灭性战争中的言论中都提到了种族清洗。这些声明来自以色列决策者，包括以色列总统艾萨克·赫尔佐格、总理本杰明·内塔尼亚胡和极右翼政府的其他部长。

10月9日，哈马斯对以色列采取跨境行动后，以色列国防部长约夫·加兰特宣布对加沙进行“全面围困”，同时称以色列正在“与人类动物作战”。他宣布将切断电力，并阻止食品和燃料进入该地区。

“加沙没有无辜平民，”以色列总统艾萨克·赫尔佐格 10 月 14 日表示。两周后，以色列总理内塔尼亚胡表示，他们不会接受停火，并引用了圣经中的一节经文。

“我们的圣经说：记住亚玛力人对你们所做的事。” “我们铭记，我们战斗……我们的士兵是 3000 年前犹太战士遗产的一部分”，内塔尼亚胡补充道。

以色列-加沙战争现已进入第10个月，已导致超过200万巴勒斯坦人流离失所，造成超过3.9万人死亡，其中大部分是妇女和儿童，并造成超过9万人受伤。

批评大屠杀还是反犹太主义？

以色列对加沙发动的战争再次引发了关于反犹太主义定义以及任何对以色列的批评是否构成反犹太主义仇恨言论的长期争论。

自 10 月 7 日以来，内塔尼亚胡经常指责批评以色列或其政策的人反犹太主义，并经常用严厉的言辞将他们与纳粹相提并论。对一些人来说，这种言辞有可能侵蚀反犹太主义一词的含义。

贝拉-哈迪德（Bella Hadid）作为以色列在该地区行动的反对者，只是这些指责所针对的众多巴勒斯坦人之一。

“以色列历史学家汤姆-塞格夫（Tom Segev）告诉美联社记者："并非所有对以色列的批评都是反犹太的。

“只要你说这种言论是反犹太主义仇恨，你就完全否定了批评的合法性，并试图扼杀辩论"。



