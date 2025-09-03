数千名士兵

今年8月中旬，普京曾致信金正恩，赞扬朝鲜士兵在对抗乌克兰时的表现。

在纪念朝鲜摆脱日本殖民统治的周年之际，普京在信中回顾了苏联红军与朝鲜军队共同努力结束日本殖民统治的历史。

近年来，俄罗斯与朝鲜的关系日益密切。去年，普京访问朝鲜时，两国签署了一项互防协议。

今年4月，朝鲜首次确认已派遣一支部队与俄罗斯军队一起在乌克兰前线作战。

据韩国和西方情报机构称，平壤向俄罗斯库尔斯克地区派遣了超过1万名士兵，并提供了炮弹、导弹和远程火箭系统。

据首尔方面称，大约600名朝鲜士兵在为俄罗斯作战中阵亡，另有数千人受伤。