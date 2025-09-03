2025年9月3日
俄罗斯总统普京周三感谢朝鲜领导人金正恩，称赞朝鲜士兵在对抗乌克兰军队时表现出的英勇精神。
“众所周知，在您的倡议下，您的特种部队参与了解放库尔斯克地区的行动，”普京在中国与金正恩会晤时说道。
“您的士兵表现得非常英勇和无畏。”他说。
今年早些时候，朝鲜军队协助俄罗斯将乌克兰军队从俄罗斯西部的库尔斯克地区驱逐出去。
“我想强调，我们永远不会忘记贵国武装力量以及军人家庭所作出的牺牲，”普京表示。
“我代表俄罗斯人民，感谢您参与这场共同的斗争，”普京说道。
“请您向朝鲜民主主义人民共和国的全体人民转达我最诚挚的感谢。”
数千名士兵
今年8月中旬，普京曾致信金正恩，赞扬朝鲜士兵在对抗乌克兰时的表现。
在纪念朝鲜摆脱日本殖民统治的周年之际，普京在信中回顾了苏联红军与朝鲜军队共同努力结束日本殖民统治的历史。
近年来，俄罗斯与朝鲜的关系日益密切。去年，普京访问朝鲜时，两国签署了一项互防协议。
今年4月，朝鲜首次确认已派遣一支部队与俄罗斯军队一起在乌克兰前线作战。
据韩国和西方情报机构称，平壤向俄罗斯库尔斯克地区派遣了超过1万名士兵，并提供了炮弹、导弹和远程火箭系统。
据首尔方面称，大约600名朝鲜士兵在为俄罗斯作战中阵亡，另有数千人受伤。