两岸在历史解释问题上发生冲突。北京方面称台湾政府挑衅，导致双方口水战升级，中国方面表示，不可能“占领”已经属于中国领土的领土。

中方认为拥有民主政府的台湾是自己的领土，并在过去五年加大了对台湾的军事和政治压力。

中国尤其不喜欢台湾领导人赖清德，视其为“分裂分子”。

赖清德周日发表了十次“统一国家”系列讲话中的两次，在上述讲话中，赖清德表示，台湾“当然是一个国家”，中国不能对台湾主张任何法律或历史权利。

国台办发言人朱凤莲周三在北京举行的例行新闻发布会上表示，赖清德及其政府的任何“挑衅台独”行为都将受到“坚决打击”。朱凤莲表示：“尽管两岸尚未完全统一，但两岸同属一个中国，两岸同胞同为中国人的历史和法理事实从未改变，也不容改变。“

中台紧张局势

中台之间的紧张局势，包括中国举行的数场军事演习，都引发了北京有朝一日武力夺取台湾的可能性。这可能引发一场地区战争。

中国最新的军事演习于4月举行。据台湾国防部称，中国空军和海军每天都在台湾周边地区开展行动，有时甚至动用数十架战斗机。

当被问及美国方面称中国军演是为了加强对可能发生的袭击的准备时，朱凤莲回答道：“台湾是中国的一部分；这里不存在占领的问题。”

然而，赖清德对台湾的地位和未来有不同的看法。

在周二晚间的讲话中，赖清德表示，台湾的未来只能由台湾人民以民主的方式决定，而不是由任何政党或领导人决定。

赖清德还表示，“台独”意味着台湾岛不属于中华人民共和国。