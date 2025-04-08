美国总统唐纳德-特朗普威胁要对中国产品征收 50% 的新关税，这在全球市场上引起了巨大震动，而中国的反应却如出一辙。北京政府宣布将 “斗争到底”。

中国商务部发言人周二发表声明说："如果美国一意孤行，中方将奉陪到底。商务部发言人周二表示："特朗普的威胁再次暴露了美国的讹诈本质。

商务部表示，如果美国升级关税，中方也将坚决采取反制措施，维护自身权益。不过，发言人也强调，中国仍希望与美国 “对话”，“贸易战没有赢家”。

特朗普上周宣布的全面关税措施扰乱了世界经济，全球市场对经济衰退的担忧加剧。作为回应，中国宣布将对美国商品征收 34% 的额外税，并于周四生效。

在中国迅速报复之后，特朗普又发出了新的威胁： 他说，如果中国政府不退让，他将把对中国产品征税的总额提高到 104%。

特朗普在白宫发表声明时说："我非常尊重中国，但他们不能这样做。他说："我们有机会这么做......能做这份工作是我的荣幸。

市场混乱

特朗普的关税政策导致全球股市大跌。在香港，恒生指数周一创下亚洲金融危机以来的最大单日跌幅，下跌了 13.2%。周二有所回升。华尔街也出现了波动，道琼斯指数和标准普尔 500 指数当天收盘下跌。最近几天，数万亿美元从市场上消失。

特朗普周一重申，他没有停止征收关税的计划。他说，他取消了与中国的会谈计划，但表示愿意与任何愿意谈判的国家坐在谈判桌前。

继中国周一出现巨额亏损后，中国人民银行周二上午宣布，国家基金将继续购买交易所交易基金，以稳定市场。

美国将优先考虑日本

投资者希望贸易战的紧张局势会有所缓解，美国财政部长斯科特-贝森特在福克斯新闻的发言在一定程度上缓解了市场的紧张情绪。贝森特表示，日本将在关税谈判中获得 “优先 ”待遇，这要归功于日本的迅速行动。

上周六，对从世界各地进口到美国的产品征收 10% 的 “初始 ”关税开始生效。从本周三开始，将对中国产品征收 34% 的额外关税，对欧盟产品征收 20% 的额外关税。

贝森特说：“通过良好的谈判，我们将确保降低关税，”他指出，已有数十个国家要求进行谈判。

特朗普在会见以色列总理内塔尼亚胡时说："可能会有永久性关税，但也可以有谈判。因为除了关税，我们还需要其他东西。

另一方面，欧盟贸易部长周一在卢森堡举行会议，讨论应对美国关税的计划。德国和法国认为，应该对美国科技巨头征税。法国贸易部长洛朗-圣马丁（Laurent Saint-Martin）说："我们决不能排除任何有关商品和服务的选择。法国贸易部长洛朗-圣马丁（Laurent Saint-Martin）说："欧洲拥有一个全面且相当积极的工具箱，我们必须加以利用。