乌克兰国防部长鲁斯泰姆·乌梅罗夫周五宣布，俄罗斯和乌克兰同意进行自冲突开始以来两国间最大规模的战俘交换。

乌梅罗夫在伊斯坦布尔的新闻发布会上强调，这项协议是此次会议最重要的成果，并表示已经确定了变更日期，但现阶段无法宣布。

他说，“会议结束了。我们讨论了停火和战俘交换问题。现在我们同意以1000名战俘交换1000名战俘。这就是我们会议的成果。”

“总体满意”

率领俄罗斯代表团参加与乌克兰会谈的弗拉基米尔·梅金斯基表示，莫斯科对此次会谈的结果“总体上感到满意”，并表示将继续保持接触。

据土耳其外交部消息，会谈由土耳其外交部长哈坎·菲丹主持，会谈在多尔玛巴赫切宫举行，持续约1小时45分钟。

土耳其代表团中还包括国家情报局局长易卜拉欣·卡林（İbrahim Kalın）。

土耳其外长菲丹在开幕致辞中向俄罗斯、乌克兰代表团以及土耳其调解员表示：“我们必须抓住这个机会，在和平道路上继续前进。每拖延一天，就会造成更多的人员伤亡。”

俄罗斯代表团由俄罗斯总统普京的助理弗拉基米尔·梅金斯基率领。代表团成员还包括外交部副部长米哈伊尔·加卢津、军事情报局局长伊戈尔·科斯秋科夫、国防部副部长亚历山大·福明等。

乌克兰代表团由乌克兰国防部长鲁斯塔姆·乌梅罗夫率领。代表团成员包括外交部副部长谢尔盖·基斯利恰、安全局副局长亚历山大·波克拉德、对外情报局副局长亚历山大·卢霍夫斯基、总统办公室顾问亚历山大·贝夫兹等。