以色列总理本雅明·内塔尼亚胡表示，加沙的巴勒斯坦人如果愿意离开该地区，应该拥有“选择的自由”，但他否认以色列或美国试图强迫他们迁移。

在国会山对记者发表讲话时，内塔尼亚胡反驳了媒体关于他和美国总统唐纳德·特朗普推动驱逐加沙巴勒斯坦人计划的报道。

他说，“我想告诉你们一些会让各种报道感到震惊的事情。特朗普总统和我有一个共同的目标。”

内塔尼亚胡列举了这一共同目标，包括释放以色列人质、结束哈马斯的统治，并确保加沙不再对以色列构成威胁。

他表示，“在追求这一共同目标的过程中，我们有一个共同的战略。不仅如此，我们还有共同的战术。这不涉及施压，也不涉及强迫，而是完全协调的结果。”

这些言论发表的几天前，特朗普在白宫接待了内塔尼亚胡，双方讨论了包括停火努力和加沙未来在内的地区问题。

在会谈中，特朗普被问及巴勒斯坦迁移计划是否仍在讨论中。他表示，美国得到了愿意接纳巴勒斯坦人的邻国的“极大合作”。

内塔尼亚胡补充说，他们“接近找到几个国家”，并强调应该为希望离开加沙的巴勒斯坦人提供机会。

内塔尼亚胡说道，“我们没有强迫任何人离开。”

“我不认为这是特朗普总统的建议。他的建议是给予他们选择的权利。”

他继续说道，“巴勒斯坦人应该拥有选择的自由权利。”

以色列在加沙的种族灭绝战争

自2023年10月以来，以色列在加沙展开了一场种族灭绝战争。

根据巴勒斯坦官方通讯社WAFA的报道，已有超过57500名巴勒斯坦人被杀，其中大多数是妇女和儿童。

据报道，大约11000名巴勒斯坦人可能被埋在被摧毁的房屋废墟下。

然而，专家认为实际死亡人数远远超过加沙巴勒斯坦当局的报告，估计可能达到约200000人。

美国每年向其长期盟友以色列提供38亿美元的军事资金。

自2023年10月以来，美国已花费超过220亿美元支持以色列在加沙及其他邻国的战争。

尽管美国高级官员批评以色列在加沙造成的大量平民伤亡，但华盛顿迄今为止仍拒绝对任何武器转让设置条件。

11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出逮捕令，指控他们在加沙犯下战争罪和反人类罪。

此外，以色列因其在加沙地带的军事行动，正面临南非在国际法院提起的种族灭绝案件。