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特朗普：美国计划与伊朗进行会谈
美国总统唐纳德·特朗普表示，在美国主导的与以色列停火协议达成后，伊朗“希望进行会谈”，同时暗示制裁可能在“时机成熟时”解除。
特朗普：美国计划与伊朗进行会谈
Trump says Iran 'wants to talk' following US-led ceasefire with Israel and signals willingness to lift sanctions 'at the right time' / Reuters
2025年7月8日

美国总统唐纳德·特朗普宣布，在经历了数周的地区冲突以及美国支持的停火协议之后，美国正计划与伊朗进行会谈。

特朗普周一在白宫与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡举行的联合新闻发布会上告诉记者：“我们已经计划与伊朗进行会谈。他们也希望进行会谈。”

他说：“他们要求举行会谈……如果我们能达成一些协议，那就太好了。我们拭目以待。”

特朗普的中东事务特别代表史蒂夫·维特科夫也证实会谈将于“下周内”举行。

当被问及美国是否考虑再次对伊朗进行军事打击时，特朗普表示：“我希望我们不必这样做。我无法想象我们会想这样做。我无法想象他们会想这样做。他们想谈判……他们想解决问题。”

就在两周前，美国B-2轰炸机向伊朗福尔多和纳坦兹核设施投下了14枚GBU-57“掩体炸弹”，并向位于伊斯法罕的核设施发射了战斧巡航导弹。

这些袭击是美国针对伊朗核计划更广泛行动的一部分。

第六轮美伊会谈原定于6月15日举行，但由于6月13日以色列对伊朗军事、核设施和民用设施发动无端空袭而中断。

经过12天的冲突后，双方于6月24日达成停火协议。

特朗普周一表示，伊朗“现在情况大不相同”，他对未来的外交持乐观态度。

 他说：“我希望这一切结束。是的，我认为伊朗愿意谈判。我认为他们希望实现和平，我支持这一点。”

特朗普表示，他希望“在合适的时机”解除美国对伊朗的制裁，并补充道：“我很乐意在合适的时机解除这些制裁，给他们一个重建的机会。”

美国总统特朗普说：“我希望看到伊朗和平重建，不再说‘美国去死，以色列去死’之类的话。”

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