GABAS TA TSAKIYA
1 minti karatu
Ƙasashen Afirka sun yi Allah wadai da yadda Isra’ila ta keta alfarmar 'yancin kan Qatar
Shugaban Ƙungiyar Tarayyar Afirka (AUC) ya yi gargaɗin cewa harin na iya barazana ga yanayi mai raunin da ake ciki a gabas Ta Tsakiya.
Ƙasashen Afirka sun yi Allah wadai da yadda Isra’ila ta keta alfarmar 'yancin kan Qatar
Wani gini da ya lalace, bayan wani harin Isra’ila kan shugabannin Hamas, a cewar wani jami’in Isra’ila a Doha, Qatar / REUTERS
10 Satumba 2025

Ƙasashen Afirka da Ƙungiyar Tarayyar Afrika sun yi Allah wadai da hare-haren da Isra’ila ta kai ranar Talata kan shugabannin Hamas a Qatar, suna masu gargaɗin cewa ta keta ‘yancin kan ƙasar.

Shugaban Ƙungiyar Tarayyar Afirka (AUC) ya yi gargaɗin cewa harin zai iya barazana ga yanayi mai rauni da ake ciki a Gabas Ta Tsakiya.

Mahmoud Ali Youssouf ya yi nuni da rawar da Qatar ke takawa a wajen shiga tsakani na diflomasiyya yana mai kira da “a sabunta tattaunawa domin samun zaman lafiya na adalci mai ɗorewa a Gabas Ta Tsakiya”.

Ministan Harkokin Wajen Masar ma ya bayyana harin na Isra’ila a matsayin “tsabar keta dokar ƙasa da ƙasa da kuma ‘yancin kan ƙasa.”

‘Misali mai haɗari’

Za ku so karanta wadannan

Masar ta ce harin ya kasance “wani misali mai haɗari kuma wata taɓarɓarewa da bai kamata a lamunta ba.”

Ta bayyana cikakken goyon bayanta ga Qatar kuma ta buƙaci ƙasashen duniya su ɗauki mataki nan take kuma su hukunta Isra’ila.

Somaliya ta ce hare-haren Isra’ila daidai yake da “keta dokokin ƙasa da ƙasa” kuma barazana ga zaman lafiya da tsaro na yankin da ma duniya baki ɗaya.

 

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us