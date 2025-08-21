GABAS TA TSAKIYA
2 minti karatu
Isra'ila ta fara ragargazar Birnin Gaza yayin da sojoji suka fara matakin farko na mamaye shi
"Gaza wani rufaffen waje ne, wanda babu wanda zai iya tserewa daga gare shi, kuma inda babu hanyoyin samun lafiya da abinci da tsaftataccen ruwan sha," in ji Cardon.
Isra'ila ta fara ragargazar Birnin Gaza yayin da sojoji suka fara matakin farko na mamaye shi
Isra'ila na ragargazar Gaza / AA
21 Agusta 2025

Kungiyar Agaji ta Red Cross ta ce hare-haren da Isra'ila ke ci gaba da kai wa a Gaza, da nufin mamaye birnin a yankin Falasdinawa da aka yi wa ƙawanya abu ne da ba za a iya jurewa ba.

Babban mai magana da yawun Ƙungiyar Agaji ta Red Cross Christian Cardon ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa, tsananin tashin hankali a Gaza na nufin ƙarin kashe-kashe, da rasa matsugunai, da ɓarna da kuma jawo firgici.

"Gaza wani rufaffen waje ne, wanda babu wanda zai iya tserewa daga gare shi, kuma inda babu hanyoyin samun lafiya da abinci da tsaftataccen ruwan sha," in ji Cardon.

Isra'ila ta yi luguden wuta kan birnin Gaza da wajensa a cikin dare, kamar yadda mazauna garin suka fada a ranar Alhamis, yayin da sojoji suka sanar da daukar matakin farko a yunkurinsu na ƙwace babbar tunga ta karshe ta kungiyar Hamas.

Za ku so karanta wadannan

Sabon shirin da aka amince da shi ya ba da izinin yin kira ga kusan sojojin ko-ta-kwana 60,000, tare da zurfafa fargabar kamfen din zai kara dagula rikicin jinƙai da ya riga ya yi a Zirin Gaza.

"Ba jira muke ba, mun fara matakin farko, kuma a yanzu haka, sojojin IDF na riƙe da wajen Birnin Gaza," in ji rundunar sojin Isra'ila.

Mazauna Birnin Gaza sun bayyana yadda suke shan hare-haren bama-bamai a cikin dare.

"Gidajenmu suna girgiza duk tsawon dare - ga ƙarar fashewar bama-bamai da harbe-harben manyan bindigogi da ƙarar jiragen yaƙi da na motocin daukar marasa lafiya, da kukan neman agaji duk suna figita mu da neman kashe mu," a cewar daya daga cikin mazauna garin ga AFP.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us