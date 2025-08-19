Ranar Jinƙai Ta Duniya: Me ya sa ma'aikatan agaji ba sa samun tsaro a yankunan da ake yaƙi?
GABAS TA TSAKIYA
Ranar Jinƙai Ta Duniya: Me ya sa ma'aikatan agaji ba sa samun tsaro a yankunan da ake yaƙi?Isra'ila tana sahun farko a masu kashe ma'aikatan agaji a Falasɗinu, lamarin da ya sa fararen hula suka faɗa halin yunwa da kamuwa da cututtuka.
Tun daga Oktoba 2023, sama da ma'aikatan agaji 508 aka kashe a Gaza, ciki har da ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya 346 da kuma na Red Crescent na Falasdinu 51. / Reuters
16 awanni baya

Sun isa a lokacin da ake tsaka da hayaniya, sanye da rigunan da aka yi wa alama da jajayen kuros da jan wata, ko kuma haruffa masu launin shuɗi na Majalisar Dinkin Duniya (MDD). A da, waɗannan alamomin suna nufin kariya. Amma a yau, su ma suna ƙara zama abin kai wa hari.

A cikin shekara guda da ta gabata, an kashe ma’aikatan jinƙai guda 383 a ƙasashe 20, da yawa daga cikinsu a hare-haren da aka yi da gangan.

Shugaban Jinƙai na Majalisar Dinkin Duniya, Tom Fletcher ya bayyana wannan ƙaruwar hare-haren a matsayin “abin kunya da ke nuna gazawar duniya wajen ɗaukar mataki da rashin kulawa.”

A Gaza, inda aka kashe fiye da rabin ma’aikatan jinƙai a shekarar 2024, Isra’ila ta zama babbar mai laifi.

Tun daga watan Oktoba 2023, an kashe ma’aikatan jinƙai fiye da 508 a Gaza, ciki har da ma’aikatan MDD 346 da kuma 51 na ƙungiyar Red Crescent na Falasɗinu.

An kai wa motocin asibiti harin bam, an tayar da bama-bamai a wuraren raba abinci, kuma an hari jerin gwanon motocin jinƙai.

Alper Kucuk, Daraktan Harkokin Ƙasa da Ƙasa na Red Crescent na Turkiyya, ya ce Falasɗinu na fuskantar mafi tsananin rikicin jinƙai a wannan zamani.

“Hare-hare kan ma’aikatan jinƙai sun kai wani matakin da ba a taɓa gani ba. A cikin watanni shida na farkon shekarar 2025, an kashe ma’aikatan jinƙai 168; 126 daga cikinsu sun mutu ne a Gaza,” in ji Kucuk ga TRT World.

Daga cikin mutane miliyan 2.1 da ke cikin Gaza, kusan miliyan ɗaya suna fuskantar yunwa mai tsanani, yayin da 470,000 ke cikin yanayin yunwa mai tsanani.

Fiye da yara 100 sun mutu sakamakon yunwa, inda fiye da mutane 1,000 suka mutu yayin jiran abinci a layi, a cewar Ma’aikatar Lafiya ta Gaza.

“Wannan hoton mai ban tsoro shi ne sakamakon da hana agajin jinƙai ya jawo. A ranar 2 ga Maris din 2025, an rufe dukkan hanyoyin jinƙai zuwa Gaza, kuma daga ranar 19 ga Mayu, an bar agaji kaɗan da ba ya wadatarwa. Wannan ya sa a yanzu babu hanyoyin rayuwa na fararen hula,” in ji Kucuk.

Aikin jinƙai ko yaushe yana da haɗari, amma a cikin shekarun baya-bayan nan, haɗarin ya ƙaru zuwa wani matakin da ba a taɓa gani ba, a cewar Rabih Torbay, Shugaban Project HOPE.

Project HOPE wata ƙungiya ce ta jin kai da kiwon lafiya ta duniya da ke aiki a wuraren bala’i da rikice-rikicen lafiya, cututtuka masu yaɗuwa, kiwon lafiyar uwa, jarirai, da yara.

“Abin da ya bambanta yanzu shi ne yadda ake siyasantar da agaji da kuma lalata girmama dokokin ƙasa da ƙasa, ciki har da Dokar Jinƙai ta Duniya,” in ji Torbay ga TRT World.

“Kashe ma’aikatan jinƙai, musamman ta hanyar hare-haren sama, ana yawan bayyana shi a matsayin ‘lalacewar da ba a iya guje wa ba,’ tare da yaɗa bayanan ƙarya da ke nuna suna goyon bayan wani ɓangare,” ya ƙara da cewa.

