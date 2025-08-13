Fiye da yara 100 sun mutu saboda rashin abinci da tsananin yunwa a Gaza yayin da Isra'ila ta tsananta ƙawanyar da take yi yankin, in ji shugaban hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijirar Falasdinawa (UNRWA).
“Aƙalla yara 100 sun mutu saboda rashin abinci da yunwa,” in ji Babban Kwamishinan UNRWA, Philippe Lazzarini, a cikin wata sanarwa ranar Laraba.
Ya bayyana cewa mutuwar da ta faru saboda yunwa ta sa yawan yaran da aka kashe ko aka raunata ya haura 40,000 ta hanyar hare-haren sama da harbe-harben Isra'ila tun watan Oktoba 2023.
Lazzarini ya ce aƙalla yara 17,000 a Gaza ko dai “ba sa tare da iyaye ko an raba su da iyalansu,” kuma yara miliyan daya suna cikin tsananin damuwa kuma sun bar makaranta.
“Yara dai yara ne,” in ji shi. “Babu wanda ya kamata ya yi shiru idan yara suna mutuwa, ko kuma ana hana su makoma mai kyau a cikin zalunci, duk inda wadannan yara suke, ciki har da Gaza.”
Ma’aikatar Lafiya ta Gaza ta ce a ranar Laraba mutane takwas, ciki har da yara uku, sun mutu cikin awanni 24 da suka gabata saboda yunwa da rashin abinci.
Wannan ya kawo jimillar wadanda suka mutu saboda yunwa zuwa 235, ciki har da yara 106, yayin da matsalar jin kai a yankin ke kara tsananta.
An hana shigar da kusan dukkanin tallafin jinƙai
Isra'ila ta rufe iyakokin Gaza tun ranar 2 ga Maris, tana hana kusan dukkanin tallafin jinƙai shiga, wanda ya jefa yankin cikin yunwa, duk da cewa daruruwan motocin tallafi suna makale a kan iyakokinta.
Kadan daga cikin kayan tallafin da aka bari sun kasa biyan bukatun al'ummar da ke fama da yunwa.
Gaza na bukatar kimanin motocin tallafi 600 da motocin mai 50 a kullum don biyan bukatun jinƙai na asali ga al'ummarta.
Sojojin Isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare masu tsanani kan Gaza tun watan Oktoba 2023, inda suka kashe fiye da Falasdinawa 61,700, yawancinsu mata da yara.
Kotun Hukunta Manyan Laifuka ta Duniya ta fitar da takardar kama Firaminista Netanyahu da tsohon ministan tsaronsa Yoav Gallant a watan Nuwamba da ya gabata saboda laifukan yaki da laifukan cin zarafin bil'adama a Gaza.
Isra'ila tana kuma fuskantar shari'ar kisan kare dangi a Kotun Duniya saboda yakin da take yi a yankin.