AFIRKA
2 minti karatu
Rikicin ƙabilanci a arewacin Ghana ya kashe mutum 31 tare da raba 48,000 da muhallansu
A ƙarshen watan jiya ne rikicin ƙabilanci ya ɓarke a arewacin Ghana kuma ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 31 tare da raba kusan 50,000 da muhallansu, kamar yadda jami'ai suka bayyana a ranar Alhamis.
Rikicin ƙabilanci a arewacin Ghana ya kashe mutum 31 tare da raba 48,000 da muhallansu
Rikicin ƙabilanci a yankin arewancin Ghana ya yi sanadiyar mutuwar mutane 31 tare da raba kusan 50,000 da muhallinsu / Reuters
5 Satumba 2025

Wani sabon rikicin ƙabilanci a arewacin Ghana da ya fara a ƙarshen watan jiya ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 31 tare da raba kusan dubu 50 da muhallansu, kamar yadda jami'ai suka bayyana a ranar Alhamis, yayin da fiye da 13,000 suka tsallaka kan iyakar ƙasar zuwa Cote d'Ivoire.

A ranar 24 ga watan Agusta ne rikicin yankin Savannah na ƙasar Ghana ya ɓarke a ƙauyen Gbiniyiri da ke kusa da iyakar ƙasar Cote d’lvoire sakamakon taƙaddama kan filaye tsakanin wasu al’ummomi goma sha biyu.

Rikicin ya fara ne lokacin da shugaban yankin ya sayar da wani yanki na fili ga wani kamfanin gine-gine mai zaman kansa ba tare da izinin jama'a ba. A lokacin da kamfanin ya yi ƙoƙarin soma aiki a filin sai mazauna yankin suka yi turjiya kana suka hana shi shiga filin da ƙarfin tsiya.

Tashin hankalin ya kai ga ƙona fadar shugaban yankin da wuta.

Mata da yara ne lamarin ya fi shafa

Ministan Cikin Gida na Ghana Mubarak Muntaka ya faɗa a wata hira da ya yi da wani gidan radiyo a ranar Alhamis cewa, ‘yan Ghana dubu 13,253 ne suka tsallaka zuwa ƙasar Cote d’Ivoire, yana mai nuni kan wasu alƙaluman hukumomin Cote d’Ivoire.

"Akwai mutane 13,000 da suka isa ƙauyuka 17" a yankin, wanda tuni ya kasance matsuguni na 'yan gudun hijira 30,000 ‘yan Burkina Faso, kamar yadda Philippe Hien, shugaban majalisar yankin Bounkani ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP.

Za ku so karanta wadannan

Hukumar kula da bala'o'i ta Ghana (NADMO) ta ce kimanin mutane 48,000 ne aka tilasta wa barin gidajensu, galibinsu kuma mata da yara ne.

"Ba a kai mana wani hari ba, kwana biyar ke nan kawo yanzu,’’ kamar yadda daraktan hukumar NADMO na yankin Savannah Zakaria Mahama ya shaida wa kamfanin dillancin labaran AFP.

An soma samun kwanciyar hankali

Shugabannin biyu Mahama da Muntaka sun tabbatar da mutuwar mutane 31.

A ɓangaren tsaro kuwa Muntaka ya ce an tura jam'i’an soji da ‘yan sanda fiye da 700 zuwa yankin tare da sanya dokar hana fita.

Ministan yankin Savannah Salisu Bi-Awuribe, ya ce sannu a hankali an soma samun zaman lafiya, la’akari da yadda sarakuna da dattawa yankin ke aiki tare da hukumomin tsaro domin hana sake ɓarkewar wani rikici.

Kazalika, an kafa kwamiti wanda ya haɗa sarakunan gargajiya da majalisar zaman lafiya ta ƙasa domin binciken musabbabin rikicin da kuma inganta hanyoyin sasantawa da zaman lafiya.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us