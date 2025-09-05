KASUWANCI
2 minti karatu
Babban Bankin Ghana ya dakatar da lasisin cinikin kuɗin ƙetare na UBA da wasu manhajojin aika kuɗi
Sanarwar ta ce bankin ya ɗauki wannan matakin sakamakon ƙeta dokokin kasuwar cinikin kuɗaɗen ƙetare da bankin ya yi a lokaci da dama.
Babban Bankin Ghana ya dakatar da lasisin cinikin kuɗin ƙetare na UBA da wasu manhajojin aika kuɗi
Babban Bankin na Ghana ya yi gargaɗin cewa zai hukunce duk wanda ya ƙi biyayya ga dokokin kasuwar kuɗaɗen ƙetaren ƙasar / Reuters
5 Satumba 2025

Babban Bankin Ghana, (BoG) ya dakatar da lasisin cinikin kuɗaɗen ƙetare na bankin UBA reshen ƙasar Ghana.

Wata sanarwar da bankin ya fitar a shafinsa na X ya bayyana cewa dakatarwar za ta kai wata ɗaya daga ranar 18 ga watan Satumbar shekarar 2025 bisa dokar cinikin kuɗaɗen ƙetare na shekarar 2006.

Sanarwar ta ce an ɗauki wannan matakin ne sakamakon keta dokokin kasuwar cinikin kuɗaɗen ƙetare da bankin ya yi a lokaci da dama.

“UBA Ghana ya aiwatar da ayyukan tura kuɗaɗe ba tare da izini ba da waɗannan kamfanonin biyan kuɗi: Halges Financial Technologies da Cellulant Limited da kuma Flutterwave Inc., a madadin kamfanonin tura kuɗi- Top Connect da Taptap Send da Remit Choice da kuma Afriex,” in ji sanarwar.

Za ku so karanta wadannan

Bankin ya ƙara da cewa ya dakatar da dukkan haɗin gwiwa da UBA ke yi da kamfanonin tura ko biyan kuɗi.

Har ila yau Babban Bankin na Ghana ya yi shelar dakatar da hulɗar haɗin gwiwa na kamfanonin tura kudi daga ƙetare irin su Tap Send da Top Connect da Remit Choice da Send App da kuma Afriex sakamakon keta dokokin tura kuɗi daga ƙetare na ƙasar.

Kazalika bankin ya kuma yi kira ga kamfanonin da ke cikin kasuwar ƙuɗaɗen ƙetaren ƙasar su bi dokoki da ƙa’iɗojin kasuwar sau da ƙafa.

Bankin ya yi gargaɗin hukunta duk wanda ya bijire wa dokokin kasuwar kuɗaɗen ƙetare na ƙasar.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us