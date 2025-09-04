AFIRKA
2 minti karatu
Sojojin Nijeriya sun kashe ‘yan ta’addar Boko Haram 15 a maɓoyarsu da ke Dajin Sambisa
An kai hare-haren ta sama ne sabbin maɓoyar 'yan ta’adda da aka gano a Zuwa, dajin Sambisa da ke Arewa maso-gabashin Nijerya, in ji hukumomi a ranar Alhamis.
Sojojin Nijeriya sun kashe ‘yan ta’addar Boko Haram 15 a maɓoyarsu da ke Dajin Sambisa
Hare-Haren sun nufi manyan mayaka da kwamandojin da ke da alaka da hare-haren baya bayan nan. / REUTERS
4 Satumba 2025

Rundunar Sojin Saman Nijeriya (NAF) ta kashe 'yan ta'addar Boko Haram sama da 15 a yankin Zuwa da ke dajin Sambisa a arewa maso gabashin Nijeriya, kamar yadda wani jami'i ya bayyana a ranar Alhamis.

Rundunar ta kashe 'yan ta'addar Boko Haram sama da 15 a ranar Larabar da ta gabata a wani bangare na Farmakan Hadin Kai na Hadin Gwiwa da rundunar hadin gwiwa ke kai wa a yankin Arewa maso Gabas, a cewar sanarwar da kakakin rundunar sojin sama, Ehimen Ejodame ya fitar.

Ya kara da cewa harin da aka kai ta sama ya nuna ingancin samun inda aka nufa, ƙarfin isa da kuma azama wajen yaƙi da ta’addanci.

"A ranar 3 ga Satumban 2025, wani shiri na tsanaki da aka aiwatar ya nufi wata sabuwar maboyar 'yan ta'adda da aka gano a yammacin Zuwa da ke Dajin Sambisa."

‘An rushe muhimman matsugunai da yawa’

"Bayan samun ingantattun bayanan sirri da sanya idanu da aka tabbatar, hare-haren sun nufi maboyar mayaka da kwamandojin da ke da alhakin tashe-tashen hankula a kwayen Bitta."

Za ku so karanta wadannan

“Hare-Haren sun yi muni, inda aka kashe ‘yan ta’addar Boko Haram sama da 15 tare da ruguza wasu muhimman gine-gine masu muhimmanci ga ayyukansu,” in ji sanarwar.

Wannan nasara ta baya bayan nan ta nuna jajircewar da rundunar sojin sama ke yi na kare rayuka da dukiyoyin ‘yan Nijeriya tare da tallafa wa sojojin kasa a ayyukan hadin gwiwa na tarwatsa cibiyoyin ‘yan ta’adda.

Sanarwar ta kara da cewa, "Rundunar Sojin Saman Nijeriya na ci gaba da tsaya wa a matsayin jigon sanya idanu, kwarewa, da kuma jajirce wa wajen tabbatar da tsaron kasa."

Boko Haram kungiya ce ta 'yan ta'adda da ke da hedkwata a Arewa maso-gabashin Najeriya, tana kuma kai hare-hare a kasashen Chadi, Nijar da Kamaru.

Kungiyar ta yi kaurin suna wajen kai munanan hare-hare kan fararen hula da jami’an tsaro da cibiyoyin ilimi, ciki har da harbe-harbe da tayar da bama-bamai da kuma garkuwa da mutane.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us