DUNIYA
2 minti karatu
Kremlin ta nuna alamun ganawar Trump da Putin a cikin 'kwanaki masu zuwa'
Wannan ci gaban ya zo ne kwana guda bayan ganawar wakilin Amurka Steve Witkoff da shugabannin Rasha a Moscow.
Kremlin ta nuna alamun ganawar Trump da Putin a cikin 'kwanaki masu zuwa'
Trump ya bayyana rashin jin dadinsa da Putin a 'yan makonni masu zuwa kan yakin Ukraine. / Reuters
17 awanni baya

Akwai yiwuwar ganawa tsakanin Shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na Rasha Vladimir Putin a wani taro da za a gudanar a farkon mako mai zuwa, in ji fadar Kremlin a ranar Alhamis.

Ganawar za ta zama ta farko tsakanin Shugaban Amurka mai ci da na Rasha tun bayan da Joe Biden ya gana da Putin a Geneva a watan Yunin 2021, kuma zai zo ne a daidai lokacin da Trump ke kokarin kawo karshen hare-haren da Rasha ke kaiwa Ukraine.

“Bisa shawarar bangaren Amurka, an cim ma wata yarjejeniya kan manufa ta gudanar da taron ƙoli na kasashen biyu a cikin kwanaki masu zuwa,” kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar Rasha ya nakalto Yuri Ushakov jami’i a Fadar Kremlin yana cewa.

"Yanzu mun fara aiwatar da bayanan tare da takwarorinmu na Amurka. An sanya mako mai zuwa a matsayin lokacin da aka yi niyya," a cewar Ushakov.

Anfani

Ushakov ya kuma kara da cewa, “an amince da wurin da za a gudanar da taron,” amma bai yi karin bayani kan taƙamaiman inda za a gudanar da taron ba.

Sanarwar ta zo ne kwana guda bayan da wakilin Amurka Steve Witkoff ya gana da Putin a Moscow.

Witkoff ya ba da shawarar a hada ganawar da shugaban Ukraine Volodymyr Zelenskyy, amma Rasha ba ta ba da amsa kan wannan shawara ba, in ji Ushakov.

Ya kuma kara da cewa "Bangaren Rasha sun bar wannan zabi a buɗe ba tare da yin tsokaci ba."

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us