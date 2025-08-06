AFIRKA
1 minti karatu
Ministan Tsaro da na Muhalli da Kimiyya na Ghana sun rasu a hatsarin helikwafta
Babban hafsan hafsoshin kasar Ghana Julius Debrah ya sanar a ranar Laraba cewa helikwaftan ya yi hatsarin ne yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa Obuasi da ke kudancin Ghana daga Accra babban birnin kasar.
Ministan Tsaro da na Muhalli da Kimiyya na Ghana sun rasu a hatsarin helikwafta
Ministan Tsaro da na Muhalli da Kimiyya na Ghana sun rasu a hatsarin helikwafta / Ghana News Agency
18 awanni baya

Ministan Tsaron Ghana Edward Omane Boamah da Ministan Muhalli, Kimiyya da Fasaha Ibrahim Murtala Mohammed sun rasu a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu tare da wasu mutum shida.

Babban hafsan hafsoshin kasar Ghana Julius Debrah ya sanar a ranar Laraba cewa helikwaftan ya yi hatsarin ne yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa Obuasi da ke kudancin Ghana daga Accra babban birnin kasar.

Hadarin ya afku a gundumar Adansi Akrofuom da ke yankin Ashanti mai tazarar kilomita 270 a arewa maso yammacin Accra.

Jirgin ya kama da wuta, inda har yanzu ba a san musabbabin hatsarin ba.

Anfani

Manyan jami'an gwamnatin sun yi tafiyar ne don su halarci taron ƙaddamar da shirin haƙo ma'adinai na hadin gwiwa.

Rundunar sojin Ghana ta sanar a safiyar yau Laraba cewa jirgin mai saukar ungulu na rundunar sojojin saman Ghana ya tashi ne da misalin karfe 9:12 na safe agogon kasar, amma jim kadan bayan hakan sai aka daina jin ɗuriyarsa.

Jirgin dai yana ɗauke da ma'aikata uku da fasinjoji biyar, ciki har da ministocin Ghana biyu da kuma tsohon Ministan Noma Mohammed Muniru.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us