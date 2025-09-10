DUNIYA
3 minti karatu
Rage tallafi yana ta'azzara mace-mace sakamakon cutar maleriya: Asusun Tallafi na Duniya
Mace-mace sakamakon malaria za su ta'azzara a wannan shekarar, kamar yadda Asusun Tallafi na Duniya ya yi gargadi, yana ɗora alhakin hakan kan cire tallafin da Shugaban Amurka Trump ya yi matsalar sauyin yanayi da, yaƙe-yaƙe da kuma bijire wa magani.
Rage tallafi yana ta'azzara mace-mace sakamakon cutar maleriya: Asusun Tallafi na Duniya
Cutar maleriya na kashe kusan mutane 600,000 a kowace shekara a Afirka, inda yara 'yan kasa da shekara biyar suka fi kamuwa da cutar. Hoto: WHO / WHO
10 Satumba 2025

Macetuwar mutane sakamakon cutar zazzabin cizon sauro na iya karuwa a wannan shekarar saboda yanke tallafin kasashen waje, in ji shugaban Global Fund, wata kungiya mai zaman kanta da ke Geneva wadda ke yaki da manyan cututtuka masu yaduwa, a ranar Laraba.

Akwai yiyuwar mace-mace sakamakon zazzabin cizon sauro ya ƙaru a wannan shekara sakamakon raguwar tallafin da ake samu daga kasashen waje, kamar yadda shugaban Asusun Tallafi na Duniya, wato Global Fund, wata gidauniya mai zaman kanta da ke birnin Geneva da ke yaki da manyan cututtuka, ya yi gargadi a ranar Laraba.

Rikici ya mamaye bangaren tallafin duniya tun bayan shawarar Donald Trump na rage kudaden tallafi lokacin da ya koma matsayin Shugaban Amurka a watan Janairu.

Duk da cewa wasu kasashe da dama sun rage kasafin kudin tallafinsu na ci gaba, yanke kudade daga Amurka, wacce ke da tarihin kasancewar babbar mai bayar da tallafi a duniya, ya fi shafar bangaren.

"A kan zazzabin cizon sauro, akwai tasiri mai yawa" a kan kudaden da ake amfani da su wajen yaƙi da yaduwar cutar, in ji Peter Sands, daraktan asusun Global Fund mai yaƙi da cutar AIDS, Tarin fuka da Maleriya, a hirarsa da manema labarai.

"Tun da farko akwai gibin kudade a dukkan wadannan abubuwa. Wannan gibin kudade ya kara tsananta," ya kara da cewa.

Mace-macen yara na ƙaruwa

Za ku so karanta wadannan

Nahiyar Afirka ce ke daukar nauyin mafi yawan wannan matsala. Ci gaba a yaƙi da cutar ya tsaya cak a 'yan shekarun nan, galibi saboda sauyin yanayi, ƙaruwar rikice-rikice, bijire wa maganin maleriya da kuma karancin kudade.

Zazzabin cizon sauro, wanda wasu nau'ikan sauro ke yadawa, yana haifar da kimanin mutuwar mutane 600,000 a kowace shekara, inda mata masu juna biyu da yara 'yan kasa da shekaru biyar ke kasancewa mafi yawan wadanda abin ya shafa.

Babu alkaluman shekarar 2025 tukuna, amma Sands ya ce yana tsammanin "karuwar yawan yaran da za su mutu sakamakon zazzabin cizon sauro a wannan shekarar, sakamakon rage kudaden tallafi."

A cewar Sands, wani bincike daga shirin Roll Back Malaria ya nuna cewa za a iya samun karin mutuwar mutane sama da 100,000 a wannan shekarar. Ya kuma nuna damuwa kan tasirin da hakan zai iya yi a dogon lokaci kan bincike.

Global Fund, wanda ke tara kudade a cikin zagaye na shekaru uku na "Replenishment", na fatan samun dala biliyan 18 kafin karshen watan Nuwamba don wa'adin gaba.

Wannan na iya ceton rayuka har miliyan 23 tsakanin shekarar 2027 zuwa 2029, a cewar wata sanarwa daga Global Fund.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us