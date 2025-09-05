RAYUWA
2 minti karatu
Hotunan yadda dubban Musulmai a ƙasashen duniya suka yi murnar Maulidin Annabi
Musulmai a ƙasashe irin su Turkiyya, Falasɗinu, Masar, Somaliya, Iraƙi da wasu wurare sun yi tarukan murna zagayowar Maulidin Annabi Muhammad a salo daban-daban.
Hotunan yadda dubban Musulmai a ƙasashen duniya suka yi murnar Maulidin Annabi
Musulmai na Sallah a Istanbul yayin bikin Mawlidin Annabi. / AA
5 Satumba 2025

Mutane a ƙasashen Musulmai sun yi bikin Maulidin Annabi, wato murnar zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad (SAW), ta hanyoyi daban-daban bisa aƙidunsu.

A ƙasashe kamar Turkiyya, Falasɗinu, Masar, Somaliya, Iraƙi da sauran wurare, an yi tarukan Mauludi ta hanyoyi da dama, inda wasu suka gabatar da addu'o'i da lakcoci ko tattaki don murnar wannan rana mai muhimmanci.

Ga wasu daga cikin hotunan yadda bikin Maulidin ya kasance:

Turkiyya

A biranen Ankara, Istanbul da sauran wurare, Musulmai sun taru don yin addu'o'i duk don murnar zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad (SAW).

Falasɗinu

Duk da tsananin mamayar Isra'ila, Falasdinawa ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen murnar wannan rana, inda suka tafi Tsohon Birnin Ƙudus a yankin Gaɓar Yammacin Kogin Jordan da aka mamaye, don yin biki a Masallacin Ƙudus.

Masar

Musulmai Sufaye a Masar sun cika titunan birnin Alkahira da sauran manyan yankuna don murnar wannan rana ta hanyar al'adunsu na Sufanci, wanda ya haɗa da rera waƙoƙin addini.

Za ku so karanta wadannan

Yemen

Dubban mutane sun yi tattaki a babban birnin Yemen, Sanaa, a wani biki na gangamin murnar tunawa da ranar haihuwar Annabi Muhammad (SAW).

Somaliya

A Somaliya, mutane sun hau dawaki suna ɗaga tutoci don murnar wannan rana a babban birnin ƙasar, Mogadishu.

Iraƙi

Mutanen Iraƙi ma sun yi bikin zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad (SAW), inda suka yi addu'o'i tare da yin kaɗe-kaɗe a matsayin hanyar murnar wannan rana.

Siriya

Mutanen Siriya sun shirya kayan zaƙi na gargajiya, Mlabas, a yayin bukukuwan da za a yi a Birnin Tsohon Dimashƙ.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us