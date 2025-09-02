AFIRKA
2 minti karatu
Zaftarewar ƙasa ta kashe mutane fiye da 1,000 a Sudan
Iftila’in dai ya zo ne a daidai lokacin da Sudan ke ci gaba da fama da yaƙin basasa tsakanin sojojin gwamnati da dakarun RSF, wanda ya ɓarke a watan Afrilun 2023, inda ya kashe dubun-dubatar mutane tare da haifar da matsalar jinƙai mafi muni.
Zaftarewar ƙasa ta kashe mutane fiye da 1,000 a Sudan
Lamarin dai ya afku ne a ranar Lahadi a ƙauyen Tarasin na yankin Marrah a tsakiyar Darfur, bayan da aka shafe kwanaki ana ruwan sama babu ƙaƙƙautawa / AFP
2 Satumba 2025

Wata mummunar zaftarewar ƙasa ta shafe wani ƙauye a yankin Darfur na Yammacin Sudan, inda ta kashe mutane aƙalla 1,000 a ɗaya daga cikin mafi munin iftila’in yanayi da ƙasar da ke yakin Afirka ta taɓa fuskanta a baya bayan nan, kamar yadda wata ƙungiyar ‘yan tawaye da ke riƙe da iko da yankin ta bayyana a yammacin ranar Litinin.

Lamarin dai ya afku ne a ranar Lahadi a ƙauyen Tarasin da ke tsaunukan Marrah na tsakiyar Darfur, bayan da aka shafe kwanaki ana ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a ƙarshen watan Agusta, in ji wata sanarwa da ƙungiyar Liberation Moverment-Army ta Sudan ta fitar.

"Bayanan farko da aka samu sun bayyana cewa dukkan mazauna ƙauyen sun mutu, waɗanda aka ƙiyasta sun fi mutum dubu ɗaya,” a cewar sanarwar.

Ƙauyen ya shafe gaba ɗaya, in ji ƙungiyar, inda ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da su taimaka wajen gano gawarwakin.

Masu AlakaTRT Global - Yunwa tana yi wa miliyoyin 'yan gudun hijira barazana a Sudan: WFP

Bala'i a cikin yaki

Za ku so karanta wadannan

Gwamna Minni Minnawi da ke da kusanci da sojojin Darfur, ya bayyana zaftarewar ƙasar a matsayin "mummunan bala'i da ya wuce iyakokin yankin".

“Muna kira ga ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da su gaggauta kawo ɗauki tare da bayar da tallafi a wannan mawuyacin lokaci, domin bala’in ya fi abin da mutanenmu za su iya jurewa su kaɗai,” in ji shi a cikin wata sanarwa.

Yawancin lardunan yankin Darfur, ciki har da yankin da aka samu zaftarewar ƙasa, ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa ba sa iya shiga sakamakon yaƙin da ake ci gaba da gwabzawa, wanda ya yi matuƙar taƙaita isar da agajin jinƙai da ake buƙata cikin gaggawa.

Kazalika, iftila’in dai ya zo ne a daidai lokacin da Sudan ke ci gaba da fama da yaƙin basasa tsakanin sojojin gwamnati da dakarun rundunar RSF, wanda ya fara tun a watan Afrilun 2023, inda ya kashe dubun-dubatar mutane tare da haifar da matsalar jinƙai mafi girma a duniya.

Haka kuma tun a bara ƙasar ke fama da ɓullar cutar kwalara, wadda ta kashe fiye da mutane 2,500, a cewar hukumomin lafiya.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us