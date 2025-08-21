Fitaccen mawakin Ghana, Shatta Wale, wanda aka haifa da sunan Charles Nii Armah Mensah, an kama shi a Accra a wani bincike da ake yi a Amurka dangane da sayen motar Lamborghini.
A cewar Hukumar Yaki da Laifuka na Tattalin Arziki da Tsare-Tsare ta Ghana (EOCO), an yi wa Shatta Wale tambayoyi a ranar Laraba dangane da Lamborghini Urus ta shekarar 2019 da hukumomin Amurka ke zargin an saye ta ne da kudaden da aka samu daga wata damfara ta dala miliyan $4 da aka yi a Amurka.
Daruruwan masoya sun taru a wajen ofishin EOCO a Accra a ranar Alhamis, suna cewa za su kwana a wajen har sai an saki mawakin bayan an tsare shi sannan an shafe sa’o’i ana masa tambayoyi.
Binciken yana daga cikin wani babban bincike na damfara da ake yi a Amurka wanda ya shafi wani dan Ghana, Nana Kwabena Amuah, wanda yanzu haka yake zaman gidan yari a Amurka, in ji hukumar.
Hukumar EOCO ta bayyana cewa motar Lamborghini, wadda aka kwace tun farkon shekarar nan a Ghana, tana karkashin wata doka daga Kotun Gundumar Amurka ta Gabashin Kentucky, wadda ta ba da izini ga gwamnatin Amurka ta karbe motar a Ghana a matsayin diyya.
Mawakin ya isa ofishin EOCO a ranar Laraba da rana, inda ya jira lauyansa kafin a fara tambayoyi da suka dauki tsawon lokaci har zuwa yamma, kamar yadda sanarwar ta bayyana.
An ba shi beli na cedi miliyan 10 (kimanin dala $900,000), amma yana tsare har sai an tabbatar da wadanda suka tsaya masa beli, in ji hukumar EOCO.
Hukumar ta ce mawakin bai gabatar da takardun sayen motar ba kuma ya shaida wa masu bincike cewa ya sayi motar ne a kan dala $150,000 daga "titi", ta hanyar wani mutum da ake kira "Zak" a WhatsApp, wanda ba zai iya bayar da cikakken bayani game da shi ba kuma ya ce ya goge lambarsa.
Hukumar ta ce ta dauki matakin ne bisa bukatar FBI da Ma’aikatar Shari’a ta Amurka don bin diddigin motar da kuma bin sahun bayanai a cikin gida.
A wajen kofar ofishin EOCO, masoya daga kungiyar "Shatta Movement" suna rera wakoki tare da dauke hotunan mawakin. "Har sai sarkinmu ya fito, ba za mu tafi ba – ko da kuwa za mu kwana a nan," in ji wani masoyi.
Lauyoyin da ke kare Shatta Walea baya sun taɓa bayyana cewa ya sayi motar ne da kyakkyawar niyya kuma ya musanta sanin duk wata alaka da wasu masu laifuka