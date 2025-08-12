DUNIYA
1 minti karatu
Sojojin Pakistan sun kashe 'yan ta'adda 50 a kan iyakar Afghanistan: Sanarwa
Rundunar sojin Pakistan ta ce ta ƙaddamar da samame ne a kan iyakar ƙasar da maƙwabciyarta Afghanistan domin fatattakar 'yan ta'adda da 'yan a-ware.
Sojojin Pakistan sun kashe 'yan ta'adda 50 a kan iyakar Afghanistan: Sanarwa
Sojojin Pakistan sun kashe 'yan ta'adda 50 a kan iyakar Afghanistan: Sanarwa / Reuters
16 awanni baya

Rundunar Sojin Pakistan ta sanar a ranar Talata cewa ta kashe 'yan ta'adda 50 a kan iyaka da maƙwabciyarta Afghanistan a cikin kwanaki huɗu, a wani yanki mai cike da tashin hankali a kudu maso yammacin ƙasar da ke da wasu muhimman ayyukan more rayuwa na ƙasar China.

An kashe 'yan ta'addan ne a wani samame da aka ƙaddamar a ranar Alhamis, a cewar sanarwar da rundunar sojin ta fitar a Balochistan, inda 'yan ta'adda da 'yan a-ware ke gudanar da ayyukansu.

Za ku so karanta wadannan

Ba a iya tantance adadin waɗanda aka kashe ba a hukumance.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us