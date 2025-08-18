Gwamnatin Australiya ta soke bizar wani ɗan siyasar Isra'ila mai ra'ayin riƙau a ranar Litinin gabanin wani rangadi da zai je ƙasar, matakin da masu shirya taron suka kira "ƙiyayya mai tsanani ga Yahudawa."
Simcha Rothman, wanda jam'iyyarsa tana cikin haɗin gwiwar gwamnatin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu, an tsara zai yi jawabi a tarukan da Ƙungiyar Yahudawan Australiya ta shirya.
Amma Ministan Harkokin Cikin Gida, Tony Burke, ya ce Australiya ba za ta karɓi mutane da ke zuwa ƙasar don "haddasa rarrabuwar kai ba”.
"Idan kana zuwa Australiya don yaɗa saƙon ƙiyayya da rarrabuwar kai, ba ma son ka nan," in ji shi. "Australiya za ta kasance ƙasa inda kowa zai iya zama lafiya, kuma kasance cikin aminci."
Sakamakon wata doka da Australiya take da ita idan ta soke bizar mutum, hakan na nufin Rothman ba zai iya zuwa ƙasar ba har sai bayan shekara uku.
Shugaban gudanarwa na Ƙungiyar Yahudawan Australiya Robert Gregory, ya ce manufar ziyarar Rothman ita ce "nuna goyon baya ga al'ummar Yahudawan Australiya, waɗanda ke fuskantar wani yanayi na ƙiyayya ga Yahudawa."
"Ziyarar ba ta da alaƙa da abubuwan da ke faruwa a Gabas ta Tsakiya a yanzu," kamar yadda ya wallafa a shafukansa na sada zumunta.
Gregory ya ce sokewar izinin shiga na Rothman "mataki ne mai tsanani na ƙiyayya ga Yahudawa," yana zargin gwamnatin Australiya da "mayar da hankali kan kai hari ga al'ummar Yahudawa da Isra'ila."