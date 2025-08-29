Bunge la Uturuki limepitisha azimio kali likilaani uvamizi ulioongezeka wa Israel katika Ukanda wa Gaza na kuituhumu kwa kutekeleza mauaji ya halaiki dhidi ya Wapalestina.

Katika azimio hilo, Bunge limetangaza ya kwamba: "Tunatoa wito wa kusitishwa kwa uanachama wa Israel katika Umoja wa Mataifa na taasisi nyingine za kimataifa hadi itakapoacha sera zake za mauaji ya halaiki."

Azimio hilo pia limezitaka mabunge yote ya kitaifa duniani kuvunja uhusiano wa kijeshi na kibiashara na Israel, na kuchukua hatua za kuondoa vikwazo dhidi ya Palestina.

Azimio hilo lilitolewa mwishoni mwa kikao maalum cha Bunge kilichoitishwa kwa ajili ya kujadili hali ya Gaza.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, Hakan Fidan, alihutubia kikao hicho na kutoa taarifa kwa wabunge kuhusu janga la kibinadamu linaloendelea Gaza.