Rais wa Uturuki, Recep Tayyip Erdogan, amesema kuwa sekta ya ulinzi ya Uturuki, ambayo ni chanzo cha fahari kwa taifa, "inaandika halisi historia." Ameyasema haya katika toleo la baharini la tamasha kubwa la teknolojia la Uturuki, TEKNOFEST, lilopewa jina la ‘Blue Homeland’.

Tamasha hilo la siku nne linafanyika katika Makao ya Jeshi la Meli ya Istanbul. Ingawa lilianza rasmi siku ya Alhamisi, umma utaruhusiwa kuhudhuria kuanzia Agosti 29 hadi 31.

Erdogan amesema kuwa wakati marafiki wa Uturuki wanapongeza mafanikio yake, mahasimu wake wanahangaika kujaribu kuyafikia.

Ameongeza kuwa kama vile harakati za kupigania uhuru wa nchi hiyo zilivyowapa matumaini watu waliodhulumiwa miaka 100 iliyopita, sasa hivi juhudi katika sekta ya ulinzi zinawatia moyo wanyonge na waliokandamizwa.