Sherehe kuu ya teknolojia, na anga za juu ya Uturuki, iitwayo Teknofest, imefungua toleo maalum la baharini jijini Istanbul, likiangazia nguvu ya kijeshi ya majini ya nchi hiyo pamoja na ubunifu wa kisasa.

Tukio hilo la siku nne, linalojulikana kama ‘Blue Homeland’ taifa la buluu, lilianza siku ya Alhamisi katika Kituo cha Jeshi la Meli cha Istanbul.

Shirika la habari la Anadolu ni mshirika rasmi wa mawasiliano wa kimataifa wa hafla hiyo. Ingawa tamasha lilianza rasmi Alhamisi, umma utaruhusiwa kuhudhuria tarehe 30 na 31 Agosti.

Rais Recep Tayyip Erdogan anatarajiwa kushiriki katika siku ya ufunguzi.

Mashindano ni sehemu kuu ya tukio hilo, yakiwemo mashindano ya mifumo isiyo na rubani ya chini ya maji, makombora ya chini ya maji na vyombo vya baharini visivyo na rubani.